Zemřela Anna Karinová, ‚věčný symbol‘ francouzské nové vlny. Proslavily ji i Godardovy filmy

Francouzská herečka Anna Karinová, známá především z filmů režiséra Jeana-Luka Godarda, zemřela ve věku 79 let. Oznámila to v neděli agentura AFP. Herečka dánského původu natočila v 60. letech s Godardem, svým tehdejším manželem, sedm filmů. Prosadila se i jako zpěvačka a režisérka. Paříž 12:42 15. prosince 2019

Koncem 50. let se Karinová, vlastním jménem Hanne Karinová Bayerová, začala objevovat v reklamách, později se stala ikonou francouzské filmové nové vlny. Deník The New York Times herečku v roce 2016 nazval „věčným symbolem“ této éry.

Kritiku zaujala ve filmech Žít svůj život, Vojáček nebo Alphaville. Za roli ve filmu Žena je žena získala v roce 1961 na filmovém festivalu v Berlíně Stříbrného medvěda za nejlepší ženský herecký výkon.

Karinová byla čtyřikrát vdaná, naposledy se rozvedla v roce 1994. Svého prvního manžela, o deset let staršího režiséra Jeana-Luka Godarda, si vzala v roce 1961.

Manželství skončilo v roce 1965, americký deník jejich vztah označil za „bouřlivý“. „Moc jsme se milovali, ale bylo složité s ním být,“ řekla Karinová v roce 2018. „Byl to ten typ člověka, co řekl, jdu si koupit cigarety, a vrátil se za tři týdny,“ vzpomínala na svého bývalého manžela.

„Francouzský film dnes osiřel. Ztratil jednu ze svých legend,“ napsal v neděli v reakci na úmrtí Karinové na twitter francouzský ministr kultury Franck Riester.

