‚Anulujte hlasování o českém kandidátovi na Oscara.‘ Filmaři nesouhlasí s rozhodnutím poroty
Ještě ani neznáme jméno českého kandidáta na Oscara a už je kolem hlasování rušno. Řada filmařů požaduje anulování hlasování o českém kandidátovi na Oscara. V otevřeném dopise filmaři kritizují nový způsob výběru nominace, proti kterému se ohradili například režiséři Jiří Mádl, Václav Marhoul nebo Petr Václav.
Prezidium České filmové a televizní akademie poprvé svým členům při hlasování navrhlo tři finalisty místo dosavadního volného výběru. Právě toto pravidlo vadí i producentovi Janu Macolovi.
„Nelíbí se nám, že prezidium tuto změnu žádným způsobem nekomunikovalo s členskou základnou akademie (pozn. red. České filmové a televizní akademie) a přímo nám oznámilo výběr tří kandidátů, přičemž jeden z filmů označili za nejlepšího kandidáta,“ vysvětluje Macola.
Jeden z členů prezidia České filmové a televizní akademie Petr Dvořák upozorňuje ale na to, že členové, kteří mohou hlasovat, byli o změnách informování. Stejně tak byli informování o doporučení snímku Sbormistr.
„My jsme v dopise, který jsme adresovali všem členům České filmové a televizní akademie, přiznali, že doporučení bylo nad rámec toho, co jsme měli udělat. Nebyl to šťastný krok a všem členům jsme se za něj omluvili a řekli jim, ať na doporučení nehledí a rozhodují podle sebe. Nedojde k žádnému anulování. Jediné, co by se mohlo stát, je, že by byla svolaná mimořádná valná hromada. Ta se může ale svolat pouze tehdy, pokud o to požádá 50 členů, což se zatím nestalo,“ popisuje situaci Dvořák.
Drama Sbormistr
Do užšího výběru vybrala porota celkem tři snímky - dokument Ještě nejsem tím, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové, roadmovie Karavan o matce, která vyráží se se synem s mentálním postižením na cestu po Itálii a drama Sbormistr.
Drama o zneužívání v dívčím pěveckém sboru natočil režisér Ondřej Provazník společně s producentem Jiřím Konečným. Ten se jako člen prezidia filmové a televizní akademie podílel na změně pravidel o hlasování. I s ohledem na to, že právě snímek Sbormistr nemusí být nakonec vybrán.
„Doporučení pro nás bylo velké překvapení a radost, ale zároveň se to otočilo proti nám a čelíme silné kritice. Já si za postupem prezidia jako jeho člen stojím, protože mám pocit, že má vystupovat jednotně jako kolektivní orgán. Jako tvůrce filmu jsme ale byli srozuměni s jakýmkoliv jiným formátem hlasování, které bude schváleno,“ komentuje producent.
Finální jméno filmu, který Česko vyšle na Oscara, budeme znát na začátku příštího týdne. O nominaci může rozhodnout až čtyři sta akademiků.