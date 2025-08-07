‚Anulujte hlasování o českém kandidátovi na Oscara.‘ Filmaři nesouhlasí s rozhodnutím poroty

Ještě ani neznáme jméno českého kandidáta na Oscara a už je kolem hlasování rušno. Řada filmařů požaduje anulování hlasování o českém kandidátovi na Oscara. V otevřeném dopise filmaři kritizují nový způsob výběru nominace, proti kterému se ohradili například režiséři Jiří Mádl, Václav Marhoul nebo Petr Václav.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Oscar (ilustrační foto)

Do užšího výběru na českého kandidáta na Oscara vybrala porota celkem tři snímky (ilustrační foto) | Foto: Lucy Nicholsonová | Zdroj: Reuters

Prezidium České filmové a televizní akademie poprvé svým členům při hlasování navrhlo tři finalisty místo dosavadního volného výběru. Právě toto pravidlo vadí i producentovi Janu Macolovi.

7:50

Příběh jsem vystavil modelově. Nešlo o tuto konkrétní Karolínu, říká režisér Sbormistra v reakci na kritiku

Číst článek

„Nelíbí se nám, že prezidium tuto změnu žádným způsobem nekomunikovalo s členskou základnou akademie (pozn. red. České filmové a televizní akademie) a přímo nám oznámilo výběr tří kandidátů, přičemž jeden z filmů označili za nejlepšího kandidáta,“ vysvětluje Macola.

Jeden z členů prezidia České filmové a televizní akademie Petr Dvořák upozorňuje ale na to, že členové, kteří mohou hlasovat, byli o změnách informování. Stejně tak byli informování o doporučení snímku Sbormistr.

„My jsme v dopise, který jsme adresovali všem členům České filmové a televizní akademie, přiznali, že doporučení bylo nad rámec toho, co jsme měli udělat. Nebyl to šťastný krok a všem členům jsme se za něj omluvili a řekli jim, ať na doporučení nehledí a rozhodují podle sebe. Nedojde k žádnému anulování. Jediné, co by se mohlo stát, je, že by byla svolaná mimořádná valná hromada. Ta se může ale svolat pouze tehdy, pokud o to požádá 50 členů, což se zatím nestalo,“ popisuje situaci Dvořák.

Drama Sbormistr

Do užšího výběru vybrala porota celkem tři snímky - dokument Ještě nejsem tím, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové, roadmovie Karavan o matce, která vyráží se se synem s mentálním postižením na cestu po Itálii a drama Sbormistr.

Drama o zneužívání v dívčím pěveckém sboru natočil režisér Ondřej Provazník společně s producentem Jiřím Konečným. Ten se jako člen prezidia filmové a televizní akademie podílel na změně pravidel o hlasování. I s ohledem na to, že právě snímek Sbormistr nemusí být nakonec vybrán.

„Doporučení pro nás bylo velké překvapení a radost, ale zároveň se to otočilo proti nám a čelíme silné kritice. Já si za postupem prezidia jako jeho člen stojím, protože mám pocit, že má vystupovat jednotně jako kolektivní orgán. Jako tvůrce filmu jsme ale byli srozuměni s jakýmkoliv jiným formátem hlasování, které bude schváleno,“ komentuje producent.

Finální jméno filmu, který Česko vyšle na Oscara, budeme znát na začátku příštího týdne. O nominaci může rozhodnout až čtyři sta akademiků.

hrc Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Film

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme