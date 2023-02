Asterix a režisér v jednom. Do kin jde nový film s neporazitelnými Galy v hlavní roli

Kdy jste se poprvé setkal s Asterixem a Obelixem? Předpokládám, že někdy v dětství.

Ano, v dětství. Četl jsem knihy svého otce, který byl velký komiksový fanoušek. Tam jsem na tyto postavy poprvé narazil.

A teď hrajete Asterixe a ještě celý film režírujete. Je to zodpovědnost?

Když mi producent celý projekt nabídl, bavili jsme se nad prvními dvaceti stranami připravovaného scénáře jen o tom, že budu film režírovat. Nepadlo nejdřív ani slovo o tom, že bych hrál Asterixe.

Nejdřív jsem se soustředil na to, že bych Asterixe chtěl pojmout jinak. Tak, aby Asterix a Obelix byli maximálně v centru dění, což není tak docela případ předcházejících filmů.

A taky že to má být výpravný film se spoustou cestování a dobrodružných, spektakulárních a bojových scén. To je něco jiného, než co jsem si vyzkoušel dřív. A proto mě to zajímalo.

Co byste mohl říct ke castingu? Chybí vám Gérard Depardieu jako Obelix?

Ano i ne. Ano proto, že Gérard byl prostě skvělý. A je hodně těžké nastoupit po něm. A ne proto, že je mu sedmdesát dva let.

Ve filmu je hodně soubojů a akce a Gérard sám už Obelixe hrát nechtěl. Takže bylo prostě nutné najít nového Obelixe. Nebylo to snadné, ale Gilles Lellouche odvedl výbornou práci a je ve filmu fantastický.

Natáčení byla opravdu legrace. I když jsme narazili na těžkosti, které jsou při tak velké produkci běžné. Ve filmu je spousta skvělých herců, které jsem dřív neznal. Nebyli jsme přátelé, takže tu dobrou náladu nepovažuji za samozřejmost. Byli jsme šťastní, že můžeme film dělat.

A fotbalista Zlatan Ibrahimović. Kde se ve filmu vzal?

Chtěl jsem do role bojovníka jménem Antivirus nějakého opravdového gladiátora. No a Zlatan Ibrahimović nastupoval na fotbalové zápasy přesně takto. Perfektně se na tu roli hodí.

Máte ve filmu nějaký oblíbený fór? Je tam hodně i velmi infantilních vtípků. Máte nějakého svého favorita?

Je tam hodně vtipů, které mám rád. Například všechny s Caesarem, kterého hraje Vincent Cassel. Nejen ty, kde je Caesar nafoukaný vládce světa, ale taky ty, kde je deprimovaný. Mám tam hodně oblíbených scén.

Myslíte si, že i čínské publikum ocení humor, kterým si z Číňanů a čínských tradic a stereotypů ve filmu utahujete?

Doufám, že ano. Nevím, jestli se film bude v Číně promítat, ale opravdu doufám, že se jim film bude líbit. Ty čínské postavy jsou výborné.