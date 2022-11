Jeden animovaný film za 10 let? I tak vypadá život animátora Aurela Klimta, teď chystá Válku s mloky

Americký Hollywood každoročně chrlí desítky animovaným filmů. I přesto mají české loutkové snímky ve světe své místo – a mnoho fanoušků. Na novinky musí ovšem čekat desítky let. Své o tom ví také animátor Aurel Klimt, který chce zfilmovat Válku s mloky od spisovatele Karla Čapka. Na své nové dílo už několikátým rokem shání peníze, a to kromě Česka třeba i v Chorvatsku nebo Srbsku. Praha 12:24 29. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aurel Klimt | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

Animovaným Fimfárem podle příběhu Jana Wericha se Klimt zapsal do srdcí mnoha diváků. Snímek vznikal více než deset let a podobný osud má zatím i připravovaná Válka s mloky. Na příběh teď dostal také peníze od České televize.

„Hodlají se na něm podílet částkou deset milionů korun. To je na současnou dobu naprosté unikum,“ komentuje nedávné jednání režisér, který s týmem dostal už na jaře 14 milionů korun od Státního fondu kinematografie.

„Beru to tak, že tam byla naprostá shoda na podpoře projektu a že mu věří. Líbil se jim scénář. I přesto, že Čapkovy adaptace jsou poměrně obtížné. Povedlo se scénář uchopit tak, že funguje.“

Podle Klimta byla podpora maximální, ale částkou odpovídá složitosti dnešní doby. Ze dvou zdrojů tak získali 20 miliónů.

„Čekáme, co bude s filmovými pobídkami. Na Slovensku máme také podporu slovenského fondu. Tam si akorát zvykli porcovat medvěda a dávají peníze postupně. Člověk se tak na to nemůže úplně spolehnout dopředu. I slovenská televize nám přislíbila maximální podporu. V součtu jsme někde přes polovinu rozpočtu, který se celkově pohybuje kolem 82 nebo 85 milionů korun.“

Inflace a zahraniční koprodukce

Financování jim ale komplikuje inflace. Do jejich pokladny tak mohou dorazit požadované částky, ale až s přípravou samotného natáčení zjistí, jestli jim peníze nebudou chybět.

„Jde o česko-slovensko-chorvatsko-srbskou koprodukci. V Srbsku jsou na tom finančně, myslím, hodně bídně. Tam půjde o minimum. Chorvati dají něco dohromady, ale řekl bych, že to bude třeba polovina toho co na Slovensku. Navíc na příspěvek budeme muset čekat někdy do poloviny příštího roku,“ říká Klimt.

„Vypadá to, že ještě celý příští rok budeme shánět peníze. Je to asi zřejmě podobný osud, jako mají všechny větší projekty v současné době, kdy shánějí peníze třeba i deset let,“ dodává.

Filmař také doufá, že je Čapkův příběh nadčasový a diváky osloví i se zpožděním. Zároveň je ale skeptický, že by v následujících letech někdo přispíval více na kulturu.

„To není jídlo, to není topení. Lidé mají většinou pocit, že se dá kultura stopnout. Že to může chvilku nebýt. Jenže ti tvůrci se na to mnohdy připravují celý život. Studují, zdokonaluji se, a najednou jim řeknete, ať deset let dělají třeba dlaždiče. Oboru to neprospívá. Spoustu lidí kvůli tomu odejde a už se nevrátí,“ stýská si Klimt.

Válku s mloky chce zpracovat ve stylu snímků Karla Zemana. Do hlavní role plánuje obsadit Jaroslava Duška. První filmová klapka by mohla padnout přespříští rok.