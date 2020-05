OBRAZEM: zvuk do autorádia, místa vlastní. Koronavirus proměnil Česko v zemi autokin

Za poslední týdny vyrostla autokina například v Brně, Liberci, Mladé Boleslavi, Ústí nad Labem, Příbrami, Slaném, Sokolově nebo v ostravských Dolních Vítkovicích. Od 21. května se začne promítat také v Pardubicích na dostihovém závodišti.

V Praze zahájilo provoz Autokino pod hvězdou, umístěné na hlavním parkovišti výstaviště PVA Expo v Letňanech, ve venkovní kinosál se proměnilo také Nákladové nádraží Žižkov. Projekce pro diváky v autech nabízí nově i břevnovské kino Dlabačov.

Vlastní autokino se otevřelo také u strahovského spartakiádního stadionu. S kapacitou pro 120 automobilů jde v současnosti o největší autokino v metropoli, místa i zvuk je zde navíc vyhrazený i pro diváky bez auta.

Neúspěch zaznamenaly provozovatelé autokina na parkovišti u koupaliště Džbán nedaleko Divoké Šárky, které mělo fungovat od 6. května. Nakonec na něj ale nesehnali dostatek peněz a skončilo.

Zvuk do autorádia

Princip projekcí je všude víceméně stejný. Vstupné se neplatí za diváka, ale za celé auto. Zvuk k filmu si návštěvníci naladí na frekvenci ve svém autorádiu. Někde nabízejí pořadatelé k zapůjčení reproduktory.

Mezi zaparkovanými vozy musí být dvoumetrové rozestupy. Platí přitom zákaz vystupování nebo stahování střechy. Pořadatelé mnohdy také slibují možnost zakoupit si balené občerstvení a nápoje.

Zážitek z autokina sdílel na svém facebooku i dokumentarista Vít Klusák. Ten se přijel ke stahovskému stadionu podívat na reakce diváků na jeho nový snímek V síti o zneužívání dětí na internetu.

„Parkoviště narvané auty, film byl pár minut před koncem. Zastavil jsem úplně za všemi a podle instrukcí naladil frekvenci v rádiu – hrálo to jak bůh. Plátno bylo obří, kapky (deště) mi nevadily, dotvářely atmo(sféru),“ napsal v úvodu historky o tom, jak měl obavu, že mu přijde vynadat řidič, kterého během projekce nevědomky oslňoval obrysovými světly.

Tarantino hitem autokin

Autokina neuvádějí premiéry, a tak se jejich provozovatelé spoléhají na loňské i starší kinohity. Podle Unie filmových distributorů se tak nejnavštěvovanějším filmem druhého květnového víkendu stalo Tenkrát v Hollywoodu v režii Quentina Tarantina.

Zájem byl ale také o už zmíněný dokument V síti, komedii Ženy v běhu nebo muzikál Mamma Mia! s podtitulem Here We Go Again.

Tradici autokin se daří udržovat především ve Spojených státech, kde se také v roce 1933 otevřelo vůbec první autokino na světě. Jak připomíná agentura ČTK, bez větších úspěchů se pokusy o zavedení tohoto způsobu sledování filmů objevily také v Evropě a v Česku.

V roce 2008 ztroskotal pokus zřídit v Praze autokino reklamní agentury Ledoborec. Do autokina na Strahově, otevřeného v roce 1999, se jezdilo jen dvě sezony. Žádné aktivity již nevykazuje také autokino Fabia v modřanském Freestyle Parku.

Klasická kina v omezené míře obnovila provoz v pondělí 11. května. V sále ale může být vždy maximálně 100 lidí, každá druhá řada musí zůstat neobsazená a v jednotlivých řadách lze prodat nejvýš dvě sedačky vedle sebe. V kinech zatím také není možné prodávat občerstvení.