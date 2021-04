Filmový distributor spojil síly s restaurací. V novém autokině bude vedle popcornu podávat kalamáry

Filmová klasika i novinky pro široké publikum, a stejně tak i tradiční kino pokrmy doplněné o speciality z grilu. Na takovou nabídku láká ve čtvrtek otvírané pražské autokino. Prostor pro všechny, kterým v současné době chybí kino i restaurace, vznikl u bývalých branických ledáren. První film, jenž tu návštěvníci uvidí, bude Rebel bez příčiny s Jamesem Deanem v hlavní roli. Autokino 16:32 29. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražské autokino Ledárny | Zdroj: Artcam

„Kdybyste mi před rokem řekli, že tady budu stát a kina budou stále zavřená, budu si klepat na hlavu. Uvědomuji si, že pandemie je vážná věc, ale stejně tak je vážná i kultura. Co se děje v poslední době, pokládám za skandální,“ sdělil novinářům Vít Schmarc z distribuční společnosti Artcam Films, která zajišťuje dramaturgii Autokina Ledárny.

„Kultuře už dnes nezbývá, než být maximálně kreativní a hledat každý prostor, kde může přežít do nebe volající nekompetenci lidí, kteří rozhodují o její budoucnosti. Věříme, že lidé neztrácí chuť dívat se na filmy společně, i když by to mělo být přes sklo auta,“ doplňuje Schmarc.

V gastro nabídce budou vedle popcornu a koly například na kalamáry na grilu nebo burgery. „Budeme se to snažit i tematicky přiblížit tomu filmu. Přespříští projekci budeme mít klasický americký film a k němu dělat pravé texaské BBQ,“ přidává Michal Kozlíček, majitel jedné z restaurací v Podolí, která bude pro autokino vařit.

Promítat se bude minimálně do konce léta – a to i v případě, že začnou fungovat klasická kina. „Prostor chceme využít k projekcím filmů, protože si myslím, že restrikce budou tak omezující, že nejlepší budou projekce pod širým nebem,“ dodává Schmarc s tím, že by k filmovým klasikám mohly přibýt i premiéry z české i zahraniční produkce.

Kapacita Autokina Ledárny se je až 75 vozů, v případě uvolnění koronavirových opatření plánují pořadatelé rozšířit prostor i o sekci pro sedící diváky. Promítat se bude každý čtvrtek a pátek.

Autokina zažila loni velký boom, když se kvůli pandemii covidu-19 musely v polovině března poprvé zavřít kinosály. Šest jich vzniklo v Praze a mnohé další také v regionech. Jediné, které ale v metropoli přežilo rok promítání bez přerušení, je to na Strahově.

Prostor u Strahovského stadionu s kapacitou pro 120 automobilů podobně jako Ledárny nabízí i občerstvení, která se dá na přání doručit přímo do vozidla. Promítá se každý den kromě pondělí.

Autokino Strahov oslaví své první narozeniny 12. května projekcí kultovního snímku Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Už první květnovou neděli tu ale vyvrcholí studentská přehlídka FAMUFEST. Akce studentů pražské filmové školy 2. května představí snímky, které byly oceněny ve festivalové soutěži.

Zatím platí, že klasická kina by měla otevřít, až bude týdně 50 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel. Podle odhadů ministerstva zdravotnictví by to mohlo být v červnu nebo v červenci.