Druhý Avatar se stal 16. filmem v historii, který v Česku navštívil milion diváků. Dál útočí na rekordy

Pokračování filmového Avatara od své premiéry v polovině prosince vévodí českým i světovým kinosálům a prakticky v nich nemá rovného soupeře. Potvrzuje to skutečnost, že se film s podtitulem The Way of Water stal o víkendu historicky šestnáctým filmem, který v kinech navštívilo více než milion Čechů. Filmu se to navíc podařilo v rekordně krátkém čase. Praha 12:39 17. ledna 2023

Avatar: The Way of Water | Zdroj: Falcon

Snímek režiséra Jamese Camerona, který navazuje na svého předchůdce z roku 2009, je v distribuci českých kinařů pět týdnů. Pokořit milion diváků za tak krátkou dobu se přitom žádnému jinému filmu před ním nepodařilo.

Po víkendovém součtu podle Unie filmových distributorů má v Česku Avatar: The Way of Water na kontě 1,08 milionu diváků a celkem již utržil více než 218 milionů korun. Taková čísla ho v historických tabulkách podle tržeb řadí dokonce na druhé místo. První příčku zatím drží životopisný snímek Bohemian Rhapsody o Freddiem Mercurym.

Vyšší výnosy souvisejí také s dražšími cenami lístků za speciální typy představení jako 3D nebo IMAX, která diváci v případě očekávaného hollywoodského velkofilmu využívají ve větší míře. Film totiž cíleně láká na drahou výpravu a velkolepé efekty. Cenu vstupenek zároveň ale také ovlivňuje rostoucí inflace.

Celosvětový úspěch

Jako směrodatnější ukazatel se tak může jevit právě počet diváků. Podle něj je druhý Avatar v tabulkách aktuálně na dvanáctém místě – pro srovnání první díl ve své době zhlédlo v kinech 1,35 milionu lidí. Jeho překonání se však rozhodně nejeví jako nepravděpodobné.

Víkendová návštěvnost „dvojky“ v prvních pěti týdnech neklesla pod 100 tisíc diváků a film v distribuci prakticky nemá konkurenci. Druhým nejnavštěvovanějším filmem tento víkend bylo pokračování animovaného Kocoura v botách, který ve srovnání se stotisícovým Avatarem navštívilo „pouhých“ 35 tisíc lidí.

Pokračování filmového Avatara kraluje nejen českým kinům, nejnavštěvovanějším filmem je momentálně po celém světě. V globálním součtu se tak blíží k překonání tržební hranice ve výši dvou miliard dolarů, čímž by se stal šestým filmem, který tuto metu historicky překoná.