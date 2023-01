Nový Avatar utržil přes dvě miliardy dolarů. Cameron má na kontě tři z šesti nejvýdělečnějších filmů

Americký film oscarového režiséra Jamese Camerona Avatar: The Way of Water vydělal na pokladnách světových kin už více než dvě miliardy dolarů (což je asi 43,8 miliardy korun). Snímek, který se má dočkat ještě tří dalších pokračování, se tak zařadil mezi hvězdné filmové franšízy společností Disney a 20th Century Studios a stal se šestým nejvýdělečnějším filmem všech dob.

Praha 17:30 23. ledna 2023