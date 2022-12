Ruská kina dávají Avatara bez licence. Hrají ho na ‚rozehřátí‘ před krátkometrážním filmem

Také ruští diváci mají možnost vychutnat si v kinech pokračování filmu Avatar, přestože ruská kina kvůli mezinárodním postihům reagujícím na válku na Ukrajině nemají možnost dávat hollywoodskou produkci. Některá kina v Rusku totiž riskují a nový snímek Avatar: The Way of Water už promítají, i když s tím majitelé autorských práv nesouhlasí. Napsal o tom zpravodajský portál Meduza. Moskva 6:27 29. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jake Sully (Sam Worthington) se synem Neteyamem ve snímku Avatar: The Way of Water | Zdroj: Falcon

Mnoho zahraničních společností zareagovalo na ruský únorový vpád na Ukrajinu odchodem z ruského trhu. Z Ruska se stáhly i všechny velké hollywoodské filmové společnosti včetně Disney, právě které od roku 2017 patří práva na oba existující filmy Avatar i na jeho pravděpodobná pokračování.

Jenže ruská kina jsou na promítání velkých zahraničních filmů závislá a bez nich se dlouhodobě udrží jen stěží. Podle informací ruské Asociace vlastníků kinosálů se v Rusku od začátku letošního roku uzavřelo už 41 procent kin. Některá kina se proto snaží promítat velké zahraniční filmy i bez potřebné licence.

Na velkém plátně tak mohli Rusové zhlédnout pokračování filmů Doctor Strange, Top Gun nebo Black Panther. Tato praxe se logicky rozšířila i na dlouho očekávaného nového Avatara Jamese Camerona.

Ruské kinosály k nelegálnímu promítání filmu Avatar: The Way of Water používají nosič DCP neboli distribuční kopii, kterou získají z některé ze „spřátelených zemí“, například z Kazachstánu. Tímto způsobem mohou film promítat ve vysoké kvalitě a s ruským dabingem.

Kinosály se uchylují i k dalším trikům. Promítání Avatara někdy prezentují jako bezplatný film na „rozehřátí“ před ruským krátkometrážním filmem Vižu (Vidím). Zajímavostí je, že jako předskokany k tomuto krátkému filmu promítla ruská kina i další hollywoodské trháky.

I když promítání Avatara v Rusku odstartovalo 22. prosince, největší sítě ruských kinosálů se fantaskní snímek rozhodly dávat až po definitivním skončení oslav spojených s koncem roku, tedy od 12. ledna. Domnívají se totiž, že během svátků budou lidé chodit do kina tak či tak a že posunutí dlouho očekávané premiéry jim přinese větší zisk.