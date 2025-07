Až po roce mi došlo, co jsem vlastně natočila, říká představitelka hlavní role ve filmu Sbormistr

Nechvalně známá kauza sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského stojí v pozadí scénáře snímku Sbormistr. Pro scenáristu a režiséra Ondřeje Provazníka jde o příběh, který je předvojem celosvětového hnutí Me Too. Jak říká, byť šlo o předvoj ještě poněkud neohrabaný, českou společností začátku tisíciletí velmi otřásl. MOZAIKA Karlovy Vary 9:00 9. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Falbrová v hlavní roli filmu Sbormistr | Zdroj: Endorfilm

„Příběh by se dal popsat formou černobílého moralistního článku nebo komentáře v novinách, chtěl jsem ale, aby můj film byl plastičtější. Samozřejmě s jasným přihlédnutím k tomu, kdo je a kdo není vinen,“ vysvětluje Provazník pohnutky k natočení snímku.

Dvě hlavní dívčí postavy, sestry Karolína a Lucie, jsou vymyšlené a fiktivní je i jejich příběh.

„V postavě sbormistra a jeho maminky jsem se inspiroval skutečností víc. Skutečná paní Kulínská pro mě byla zajímavou, do jisté míry enigmatickou postavou. Nikdy jsem s ní ani jejím synem nemluvil, ale obecně mám pocit, že spoustu věcí musela minimálně tušit. A tenhle zvláštní pocit – tušíte nebo víte, ale nezasáhnete – se zpětně může proměnit ve velkou noční můru. Samozřejmě přesně nevím, co paní Kulínská věděla nebo nevěděla, ale v našem příběhu jsem se sbormistrovu maminku pokusil vytvořit tak, jak jsem si ji představoval,“ nechává režisér nahlédnout do zákulisí práce na filmu.

Kateřina Falbrová v hlavní roli filmu Sbormistr | Zdroj: Endorfilm

Divákům předkládá příběh viděný očima třináctileté dívky. „Tedy z pozice outsidera, který vstupuje do kolektivu, nemá všechny informace, a postupně je začíná skládat dohromady. Tuší, neví, nechce vědět… Tomuhle všemu jsem uzpůsobil metodu vyprávění,“ doplňuje.

Onu třináctiletou dívenku, a tedy hlavní postavu snímku, hraje Kateřina Falbrová. V době natáčení jí bylo stejně jako hrdince, kterou ztvárňovala: tedy třináct.

„Natáčeli jsme rok, během kterého jsem se do postavy vžívala, a pak jsem to všechno další rok zpracovávala. Až ke konci natáčení mi došlo, co jsem vlastně natočila. Opravdu jsem tou postavou žila dlouho a možná jí žiju dodnes,“ svěřuje se talentovaná herečka a členka Kühnova dětského sboru.

Sborové prostředí tedy dobře zná, a o to byl její výkon autentičtější. Velice si pochvaluje i vztah, který si vytvořila s představitelem sbormistra Máchy Jurajem Lojem. „Je to talentovaný, fajn týpek,“ usmívá se.