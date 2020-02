Válečné drama 1917 smetlo konkurenci při předávání britských filmových cen BAFTA

PŘEHLED VÍTĚZŮ CEN BAFTA 2020

Nejlepší film

1917

Nejlepší britský film

1917

Nejlepší režie

Sam Mendes (1917)

Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli

Joaquin Phoenix (Joker)

Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli

Renée Zellwegerová (Judy)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Brad Pitt (Tenkrát v Hollywoodu)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Laura Dernová (Manželská historie)

Vycházející hvězda

Michael Ward

Nejlepší kamera

Roger Deakins (1917)

Nejlepší původní scénář

Pon Džun-ho, Han Jin Won (Parazit)

Nejlepší adaptovaný scénář

Taika Waititi (Králíček Jojo)

Nejlepší střih

Andrew Buckland, Michael McCusker (Le Mans '66)

Nejlepší hudba

Hildur Guđnadóttir (Joker)

Nejlepší zvuk

Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tateová, Mark Taylor, Stuart Wilson (1917)

Nejlepší castingový režisér

Shayna Markowitzová (Joker)

Nejlepší výprava

Dennis Gassner, Lee Sandales (1917)

Nejlepší kostýmy

Jacqueline Durranová (Malé ženy)

Nejlepší masky a účesy

Vivian Bakerová, Kazu Hiro, Anne Morganová (Bombshell)

Nejlepší vizuální efekty

Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy (1917)

Nejlepší britský režijní, scenáristický nebo produkční debut

Bait (scénář a režie Mark Jenkin, produkce Kate Byersová a Linn Waiteová)

Nejlepší neanglicky mluvený film

Parazit

Nejlepší animovaný film

Klaus

Nejlepší dokument

Pro Samu

Nejlepší krátký britský film

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Nejlepší krátká britská animace

Grandad Was a Romantic