Favoritka kralovala britským filmovým cenám. Snímkem roku je mexická Roma

Předávání cen Britské akademie filmového a televizního umění, zkráceně BAFTA, ovládla kostýmní tragikomedie Favoritka řeckého režiséra Yorgose Lanthimose. Film v londýnské Royal Albert Hall převzal celkem sedm zlatých sošek, mimo jiné pro nejlepší britský film, herečku v hlavní a vedlejší roli nebo původní scénář. Drama Roma zvítězilo v kategoriích nejlepší film i nejlepší cizojazyčný film. PŘEHLEDNĚ Londýn 22:24 10. 2. 2019 (Aktualizováno: 22:47 10. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olivia Colmanová ve filmu Favoritka | Zdroj: Cinemart

Černobílý mexický snímek o životě služebné v domácnosti středostavovské rodiny získal ještě další dvě ceny za kameru a režii. Obě role přitom zastal filmař Alfonso Cuarón, držitel Oscara z roku 2014.

Hudební film Bohemian Rhapsody o legendární kapele Queen proměnil dvě nominace. Rami Malek si za své ztvárnění frontmana skupiny Freddieho Mercuryho odnesl ocenění pro nejlepšího herce v hlavní roli. Další cena připadla snímku za zvuk.

Jen jedna může být Favoritka. Britský snímek zve na politické i vztahové intriky v opulentní výpravě Číst článek

Britská akademie několik dní před vyhlášením výsledků oznámila, že z nominace ke snímku odstranila jméno režiséra Bryana Singera, a to kvůli jeho četným obviněním ze sexuálního obtěžování ze strany mladistvých chlapců.

Moderátor nechyběl

Slavnostním ceremoniálem už podruhé provázela britská komička Joanna Lumleyová, která loni vystřídala oblíbeného dlouholetého moderátora, herce Stephena Frye.

Lumleyová si ve své úvodní řeči neodpustila poznámku na nadcházející Oscary. „Bafty mají díky bohu moderátora. Myslím si ale, že to má co dělat s tím, že nejsem na Twitteru,“ prohlásila s narážkou na fakt, že komik Kevin Hart z moderování Cen Akademie odstoupil poté, co se snesla kritika na jeho starší homofobní příspěvky právě na zmíněné sociální síti.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY CEN BAFTA 2019 Nejlepší film

Roma Nejlepší britský film

Favoritka Nejlepší režie

Alfonso Cuarón (Roma) Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli

Rami Malek (Bohemian Rhapsody) Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli

Olivia Colmanová (Favoritka) Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Mahershala Ali (Zelená kniha) Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Rachel Weiszová (Favoritka) Vycházející hvězda

Letitia Wrightová Nejlepší kamera

Alfonso Cuarón (Roma) Nejlepší původní scénář

Deborah Davisová, Tony McNamara (Favoritka) Nejlepší adaptovaný scénář

Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott (BlacKkKlansman) Nejlepší střih

Hank Corwin (Vice) Nejlepší hudba

Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson (Zrodila se hvězda) Nejlepší zvuk

John Casali, Tim Cavagin, Nina Hartstonová, Paul Massey, John Warhurst (Bohemian Rhapsody) Nejlepší výprava

Fiona Crombieová, Alice Feltonová (Favoritka) Nejlepší kostýmy

Sandy Powellová (Favoritka) Nejlepší masky a účesy

Nadia Staceyová (Favoritka) Nejlepší vizuální efekty

Geoffrey Baumann, Jesse James Chisholm, Craig Hammack, Dan Sudick (Black Panther) Nejlepší britský režijní, scenáristický nebo produkční debut

Michael Pearce (scénář, režie), Lauren Darková (produkce) (Beast) Nejlepší cizojazyčný film

Roma Nejlepší animovaný film

Spider-Man: Paralelní světy Nejlepší dokument

Free Solo Nejlepší britský krátký film

Roughhouse Nejlepší krátká britská animace

73 Cows