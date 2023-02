Filmové ceny BAFTA ovládlo drama Na západní frontě klid. Ocenění získal i český zvukař Viktor Prášil

Britskou filmovou cenu BAFTA za nejlepší film získalo válečné drama Na západní frontě klid, které se natáčelo v Česku. Ceny BAFTA zcela ovládlo, když ze 14 nominací proměnilo sedm, a to včetně té za nejlepší režii pro Němce Edwarda Bergera. Ocenění za práci na filmu z produkce streamovací společnosti Netflix si spolu s kolegy odnesl i český zvukař Viktor Prášil. Londýn 21:55 19. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězové ceny BAFTA Viktor Prášil, Markus Stemler, Frank Kruse a Lars Ginzel ocenění za historický film Na západní frontě klid | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

Britskou filmovou cenu BAFTA za nejlepší zvuk získal i český zvukař Viktor Prášil za práci na německém válečném dramatu Na západní frontě klid. Oceněn byl spolu s kolegy Larsem Ginzelem, Frankem Krusem a Markusem Stemlerem. Naopak neuspěli čeští specialisté na zvláštní efekty Viktor Müller a Kamil Jafar. Cenu v této kategorii získal kasovní trhák Avatar: The Way of Water.

Nejlepším hercem byl na slavnostním ceremoniálu v Londýně vyhlášen Austin Butler (Elvis), nejlepší herečkou se stala Cate Blanchettová (Tár).

Nominaci v neděli neproměnil v kategorii krátký britský animovaný film ani snímek Půlnoční hlídka britského režiséra Johna Stevensona, který vznikl v česko-britské koprodukci. V této kategorii zvítězil snímek The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (Chlapec, krtek, liška a kůň).

Film Na západní frontě klid, který bez příkras vizuálně i pomocí temného zvukového doprovodu ukazuje hrůzy první světové války, byl nominován v celkem 14 kategoriích. Zatím si odnesl ceny za nejlepší cizojazyčný film, za kameru (James Friend), za adaptovaný scénář (Edward Berger, Lesley Patersonová a Ian Stokell) i za hudbu (Volker Bertelmann).

Šance bude mít v březnu i na Oscarech, kde má devět nominací. Mezi kandidáty na zlatou sošku patří díky práci na válečném dramatu i čtyři Češi, včetně dnes oceněného Viktora Prášila. Dalšími jsou trikaři Viktor Müller a Kamil Jafar a také maskérka Linda Eisenhamerová.

Nejlepší režie

Cenu za nejlepší režii na britských filmových cenách BAFTA získal Němec Edward Berger za film Na západní frontě klid, který se natáčel v Česku.

Film z produkce streamingové společnosti Netflix, který bez příkras ukazuje hrůzy první světové války, získal i ceny za nejlepší cizojazyčný film, kameru (James Friend), adaptovaný scénář (Edward Berger, Lesley Patersonová a Ian Stokell) či hudbu (Volker Bertelmann).

Druhý z velkých favoritů, drama Víly z Inisherinu, získalo ocenění za původní scénář (Martin McDonagh), za vynikající britský film i dvojici hereckých ocenění.

Cenu pro nejlepšího herce ve vedlejší roli si odnesl Ir Barry Keoghan za to, jak se popasoval s postavou duševně pomalejšího mladíka. Nejlepší herečkou ve vedlejší roli se pak stala Kerry Condonová, která ztvárnila starostlivou a o poznání chytřejší sestru hlavního hrdiny.

Jako nejlepší dokument byl vyznamenán snímek Navalny o ruském vězněném opozičníkovi Alexeji Navalném.

Slavnostním ceremoniálem, kterého se účastní i princ William se svou manželkou Kate, provází britský herec Richard Grant.