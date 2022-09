Mišík o roli ve filmu BANGER.: Drogy takové, jaké jsou, a křehká kostra závislých za rolí tvrdého haura

V září do kin vstoupil film Adama Sedláka z rapového prostředí BANGER. V hlavní roli se představí Adam Mišík: „Je to příběh kluka, který má svůj sen a je ochotný pro něj udělat cokoliv. To možná přesahuje celou generaci, může se s tím ztotožnit každý. A je to obrázek dnešní doby, kdy jsou lidé ochotní sáhnout k rychlým řešením i za tu cenu, že riskují.“ Hlavní hrdina se totiž zaplete s drogami a ty jsou ve filmu podle Mišíka zobrazeny autenticky. Praha 17:51 26. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Drogy umí být zábavné, ale konsekvence mohou být někdy fatální,“ tvrdí Mišík. „Myslím, že každý, kdo si dá dvě a dvě dohromady, to chápe. Nevím, jestli v tomhle filmu objeví něco jiného.“

„Ale člověk, který toho o drogách tolik neví, si může myslet, že je BANGER. přitažený za vlasy. Myslím ale, že to, co se děje a co drogy dělají, je ve filmu ukázáno dost realisticky,“ soudí.



Alex, kterého ve filmu Adam Mišík hraje, se snaží seknout s kariérou dealera a stát se hudebníkem, rapperem. Cesta k tomu je ale dost divoká. „Asi jsem se inspiroval lidmi, který jsem znal a dneska už třeba nejsou na svobodě,“ říká herec.

„Průsečík je v tom, že jsou to většinou kluci, kteří nepocházejí ze šťastných podmínek. Snaží se kolem sebe vytvořit auru tvrďáctví, ale myslím, že to jsou vlastně křehcí, pošramocení lidé. Za haurem se vždycky skrývá křehká kostra kluka, který má problém se sebevědomím,“ zamýšlí se Mišík.



Film je přístupný od 15 let a je určený hlavně středoškolskému publiku, kde má generačně rezonovat.

„Snažil jsem se to nezahrát, ale prožít s Alexem tak, abych tam byl co nejmíň já, Adam Mišík, kterého znají lidi z bulváru nebo televizní show. Můj cíl byl najít úplně jinou energii, než jakou jsou ode mě lidé zvyklí,“ popisuje herec.

Rap je pop dneška

Adam Mišík je také známý jako popový zpěvák, sám v posledních letech s trapem a r&b pracuje jako Hills97 ve spolupráci s producentem Enthicem. S Bennym Cristovao nebo Pam Rabbit vystupuje třeba po boku rapperky Luisy.

„Mám dojem, že i fanoušci rapu jsou u nás konzervativní a nechtějí moc změny,“ vysvětluje svůj postoj k negativním komentářům, které se na jeho hudbu občas snáší, a dodává: „Myslím, že rap je dnes už v podstatě pop. Je to dominantní žánr pro generaci 30-. Tudíž je to vlastně pop.“

