Šéf Barrandov Studia: Každý trouba v zahraničí si umí postavit ateliéry. Česko nabízí skvělé filmaře

Ve Zlíně pokračuje 63. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Nenavštěvují jej však nejen diváci, ale také tvůrci a producenti. „Je pro mě těžké v tuto chvíli chválit českou kinematografii. Myslím, že má skutečně obrovské rezervy," říká při návštěvě ve Zlíně generální ředitel Filmových studií Barrandov Petr Tichý.

Před dvěma lety jste prohlásil, že Česko je filmová velmoc, jen to neumí prodat. Stále to platí?

Ano, protože každý pod tou velmocí hledá něco jiného. Bavíme se pořád o jedné minci, ale existuje zde na jedné straně česká kinematografie a na druhé straně jsou velcí tuzemští hráči ve filmovém průmyslu. A ti dokážou nabídnout něco, co hrozně zajímá zahraniční světové producenty, kteří kvůli tomu přijíždí do Česka.

A co to je? Třeba levná pracovní síla?

Ne, to je už absurdní. Myslím si, že nikdo se nemůže domnívat, že jsme levní. Třeba umělečtí řemeslníci na Barrandově jsou podle mého velice dobře placeni.

Jsme zajímaví a atraktivní tím, že dokážeme postavit určitý typ věcí, které málokdo v Evropě zvládne. Jak já říkám, každý trouba si umí postavit ateliéry, každý si vybojuje procentuální pobídkový systém ve své zemi.

U nás ale hraje roli nejenom historie a um Filmového studia Barrandov, ale také kompletní infrastruktura, kterou Česká republika nabízí – to znamená další lidi, které všechny zahraniční produkce zlevňují tím, že jimi doplňují své týmy.

Koneckonců pojďme se podívat na film Na západní frontě klid, který se natáčel i na Barrandově.

Mladí herci

Na festivalu ve Zlíně potkávám mladé herce, kteří třeba mají zkušenost ze zahraničí, jsou nejenom velmi dobře jazykově vybaveni, ale třeba i venku filmové herectví studovali. Je to také konkurenční výhoda, že třeba menší role je možno obsadit domácími herci?

Samozřejmě. Jazyková vybavenost je hrozně důležitá, protože většina projektů sice přichází z Ameriky, ale máme tady i spoustu francouzských a německých projektů, takže je perfektní, pokud jsou čeští herci schopni nabídnout nejenom angličtinu.

Cyklicky se diskutuje o takzvaných filmových pobídkách. Pomáhají vašemu byznysu?

Popravdě řečeno mi i způsobují spoustu vrásek. Dneska je velký problém s tím, že je registrace do nich uzavřena, a pokud se otevře, tak jen zhruba na 24 hodin. Způsobuje to pro zahraniční produkce nejistotu a nestabilitu. Ale projednávali jsme to s ministrem kultury a příští týden máme další setkání a jednání.

Zahraniční producenti tu musí cítit stabilitu a kontinuitu. Na druhou stranu musím dodat, že se nám skutečně daří. Posledních deset let jsou na Barrandově vynikající.

Jak je na tom z vašeho pohledu česká kinematografie?

Pro mě je těžké ji v tuto chvíli chválit. Myslím, že má skutečně obrovské rezervy, nejenom z hlediska tvůrčího umu, ale zároveň i z hlediska financování a dofinancování projektů. Musím zde pochválit Českou televizi, která sehrála ve financování české kinematografie obrovskou roli.

Pak je tady i několik koproducentů, kteří se tomu snaží věnovat. Například Filmové studio Barrandov se snaží pomoci i českým scenáristům, ale nemyslím si, že je to dostačující. A co se týče talentu a umu, to je diskuse asi pro někoho jiného.

