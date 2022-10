Vítěz Zlatého lva v české premiéře. ‚Událost překračuje hranice času i genderu,‘ říká hlavní protagonistka

Přehlídka Be2Can uvádí v české premiéře drama Událost, který na festivalu v Benátkách vloni vyhrál hlavní cenu Zlaté lev. Francouzská režisérka a scenáristka Audrey Diwanová adaptovala stejnojmennou knižní předlohu od Annie Ernauxové odehrávající se ve Francii 60. let. Vypráví o mladé ženě, která nechtěně otěhotní. Její hereckou představitelku Anamariu Vartolomeiovou vyzpovídal Radiožurnál. Rozhovor Praha 18:43 5. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Představitelka hlavní role filmu Událost Anamaria Vartolomeiová | Foto: Niehausx | Zdroj: Reuters

Četla jste knihu Událost před tím, než jste se pustila do čtení scénáře a přípravy stejnojmenného filmu?

Knihu jsem dostala od naší castingové režisérky. Nejdřív jsem četla scénář a pak jsem v knize hledala odpovědi, které by mi pomohly prohloubit porozumění mé postavě. Událost je film, který cítíte úplně fyzicky. Annie Ernauxová píše velmi věcně, drsně, není tam prostor pro povrchnost. Dialogy ve filmy jsou velmi přímočaré.

Cítila jsem velkou zodpovědnost jako herečka, ale i jako mladá žena na začátku 21. století, že se účastním takového projektu, že promlouváme o něčem důležitém. Snažila jsem se vlastně dopřát postavě Anne spravedlnost, která jí byla upírána. Další takové dívky jsou totiž pořád kolem nás. Když jsem ale před prvním castingem četla předlohu, cítila jsem popravdě hlavně vztek.

Film se odehrává v 60. letech, ale působí velmi současně. To byl dozajista záměr, je to tak?

Ano, Audrey Diwanová chtěla, aby film překračoval hranice času i genderu. Kdybychom stereotypním způsobem ulpěly na obrazu šedesátých let, vytvořilo by to bariéru mezi filmem a diváky. My chtěli diváky zasáhnout napřímo, muže i ženy.

Natáčeli jste hodně klapek jednotlivých záběrů? Řadu scén ve filmu je těžké sledovat, jsou opravdu bolestivé. Je to film o potratu, takže si těžko představuju, že jste to před kamerou opakovala znovu a znovu.

To jsem tedy opakovala velmi často. Na žádném natáčení jsem to v takové míře nezažila. Uvědomila jsem si ale, že mi to vyhovuje. Když opakujeme znovu a znovu, dojdu jako herečka do fáze, kdy o tom už málo přemýšlím a nechám víc pracovat jen své pocity. Je ovšem důležité na to mít režiséra, kterému věříte. A to já měla.

Film slaví úspěch, dostal Zlatého lva v Benátkách. Změnilo to pro vás něco?

Zatím asi ne. Film má hodně publicity, mluvím díky tomu s vámi a spoustou dalších novinářů. Zviditelnilo to nejen samotný film, ale práci Audrey Diwanové i moji. Ale taky čekám tlak na to, abychom nastavenou laťku udržely. Přichází možná víc nabídek, snad budou i od režisérů, o kterých bych dřív nemohla uvažovat.

Zmínila jste zodpovědnost, kterou jste pociťovala při tvorbě Události. Chtěla byste v tom jako mladá herečka dál nějak pokračovat, vybírat si náměty a spoluautorskou zodpovědnost cíleně pěstovat?

Jsem otevřená všem tématům, myšlenkám a různým světům různých tvůrců nebo tvůrkyň. Ano, chci hrát silné hrdinky, zosobňovat emancipační myšlenky, podporovat svobodu žen a portrétovat sociální nerovnosti. To odpovídá tomu, co mě samotnou zajímá. Ale neuzavírám se ničemu, můj přístup je eklektický.