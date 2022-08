V Benátkách začal 79. ročník filmového festivalu. Ocenil herečku Deneuveovou, uvede i české tvůrce

#BiennaleCinema2022 | Day By Day 0

All Festival's places ready to embrace the 11 days of #Venezia79, @RocioMMorales arriving at the Lido, #LaBiennaleDiVenezia, @Cinecitta and @MastercardEU welcoming @TheAcademy, and the Pre-opening night with #StellaDallas by #HenryKing. pic.twitter.com/ii1oMOo2qT