Benátky s českou stopou. Festival uvede pandemické drama a příběh otce, který zapomněl na dítě v autě

Blížící se 82. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách bude mít po loňském trojnásobném zastoupení opět českou stopu. Světové premiéry se na prestižní italské přehlídce dočká slovensko-česko-polské psychologické drama Otec v režii Terezy Nvotové a bulharsko-německo-český snímek Stefana Komandareva s názvem Made in EU. Benátky 16:43 22. července 2025

Otec bude v Benátkách představen v soutěžní sekci Orizzonti (Horizonty). Psychologické drama inspirované skutečnými událostmi je po vzoru filmů Saulův syn nebo Victoria vyprávěno v dlouhých, nepřerušovaných záběrech z pohledu první osoby.

Rekonstruuje přitom události následující poté, co v přehřátém autě zemře dítě.

„Nedokázala jsem si představit vyprávět tento příběh konvenční epizodickou strukturou – připadalo by mi to jako listování fotoalbem z pohřbu. A to nikdo nechce vidět,“ říká slovenská filmařka Nvotová, která už má na kontě Zlatého leoparda z festivalu v Locarnu za svou druhotinu Světlonoc.

„Místo toho jsem chtěla vytvořit něco pohlcujícího, zážitkového – skoro jako videohru, ale ukotvenou ve zcela odlišných podmínkách, které nás vtahují hlouběji do nás samotných. Chtěla jsem, aby se diváci naplno spojili s hlavní postavou, aby žili její život bez přerušení a odstupu. Dlouhé záběry jim nedávají na výběr,“ přidává.

Scénář k filmu napsala Nvotová společně s Dušanem Budzakem. Hlavní role ztvárnili Milan Ondrík, Dominika Morávková, Aňa Geislerová, Peter Bebjak, Roman Polák a Ingrid Timková. Do českých a slovenských kin se snímek podívá 18. září.

Milan Ondrík a Dominika Morávková ve snímku Otec | Foto: DANAE Production

Bulharský režisér a scenárista Stefan Komandarev v sekci Spotlight uvede svůj nový film Made in EU. V dramatu z období pandemie se zaměřuje na vykořisťování pracovníků v bulharském textilním průmyslu.

Jde o závěrečný díl autorské trilogie, v níž Komandarev zkoumá morální a ekonomickou proměnu Bulharska po pádu komunismu.

České zastoupení letos a v minulosti

České filmy se v Benátkách objevují už od založení festivalu v roce 1932, připomíná Czech Film Center, který má na starosti propagaci tuzemské audiovizuální tvorby v zahraničí.

V minulosti na přehlídce uváděli své filmy například Gustav Machatý, Otakar Vávra, František Vláčil, Věra Chytilová nebo Bohdan Sláma.

Loni se v benátských soutěžích představily snímky After Party debutujícího režiséra a scenáristy Vojtěcha Strakatého, dílo smíšené reality Křehký domov Ondřeje Moravce a Victorie Lopuchinové a v české koprodukci natočený dokument slovenského režiséra Petera Kerekese Je to ve hvězdách.

Letošní festival v Benátkách potrvá od středy 27. srpna do úterý 9. září 2025. V hlavní soutěži se o cenu Zlatý lev utkají třeba nové snímky Yorgose Lanthimose, Kathryn Bigelow, Guillerma Del Tora, Noaha Baumbacha, Ildikó Enyedi, Jima Jarmusche nebo Park Chan-wooka.