Začíná filmový festival Berlinale. Českou stopu mají Pohádky po babičce, Kámen Osudu a Čas do zásahu

Německé hlavní město se na deset dnů stává centrem světové kinematografie. Od čtvrtka hostí 75. ročník mezinárodního filmového festivalu Berlinale. V hlavní soutěžní kategorii bude porota hodnotit 19 snímků. Který z nich dostane Zlatého medvěda, bude jasné v sobotu 22. února. Ve vedlejších sekcích se představí i česká filmová tvorba. Berlín 8:34 13. února 2025

První cenu festivalu obdrží ve čtvrtek večer na slavnostním ceremoniálu skotská herečka Tilda Swintonová, kterou Berlinale ocení za celoživotní dílo.

Od pátku se pak budou promítat soutěžní snímky, mezi nimiž nebudou chybět filmy amerického režiséra Richarda Linklatera Blue Moon, Dreams mexického režiséra Michela Franka či What Does the Nature Say to You jihokorejského režiséra Hong Sang-soa.

Evropskou kinematografii budou v hlavní soutěžní kategorii reprezentovat mimo jiné filmy Francouzky Léonor Serrailleové, Rumuna Radua Judeho či Rakušanky Johanny Moderové.

Češi na Berlinale

Českou stopu na letošním Berlinale ponesou tři snímky. Představí se dokumentární film Čas do zásahu režiséra Vitalije Manského. Týká se války na Ukrajině a vznikl v koprodukci Česka, Lotyšska a Ukrajiny.

Na Berlinale bude mít premiéru snímek Pohádky po babičce. Arnošta Goldflama si pamatuje mnoho diváků hlavně jako světaznalého pana Lustiga z televizní pohádky Lotrando a Zubejda. Známý herec, dramatik a spisovatel teď ale v novém snímku dostal podobu loutky.

Jeho postavu provázejí pro spisovatele typické výrazné kulaté černé brýle a šedivý plnovous. Filmový příběh vychází z jeho knížky s názvem O nepotřebných věcech a lidech.

Animovaný snímek vypráví o třech vnoučatech, která přijedou na návštěvu k nedávno ovdovělému dědečkovi. Před usnutím si společně vypráví pohádky, které vyčarují z babiččina slamáku.

Dlouhých deset let dával dohromady celovečerní film režisér David Súkup, který si z Goldflamových pohádek vybral ke zfilmování jen jednu.

„Vybral jsem si nejdrsnější a nejsmutnější pohádku. Jmenuje se O sirotcích, kde děti zůstanou sami. Ale díky tomu, že najdou kočku, o kterou se postarají, tak ona se zázrakem promění v tetičku, která se pak postará o ty děti. Takže tam je spojení kouzla a naděje,“ přibližuje pro Radiožurnál.

Bohaté zkušenosti s animací loutek měl režisér Súkup už před natáčením této novinky díky přípravám Fimfára.

„Po zkušenostech s Fimfárem, na kterém jsem spolupracoval s Martinem Vandasem, tak tam se trochu objevoval drobný problém, že každou povídku dělal jiný režisér a jiný výtvarník. Bylo to trošičku rozházené. Tak Martin přišel s myšlenkou, že by u těchto čtyř povídek byl jeden jediný výtvarník, což se podařilo. A v současnou chvíli nikdo nepozná, že jsou tam tři různí režiséři. To výtvarno to velmi příjemně spojuje,“ popisuje Súkup.

Muzikál Kámen Osudu

Nový snímek Pohádky po babičce bude na berlínském festivalu usilovat o cenu v kategorii pro mladé diváky. Soutěžit bude na 75. ročníku také český krátký muzikál Kámen Osudu animátorky Julie Černé.

Studentka pražské vysoké školy uměleckoprůmyslové zaujala porotu kresleným příběhem o žlutém kameni, který opustí domov, aby se vydal hledat svobodu.

Vybrané filmy, včetně těch českých, budou pořadatelé přehlídky promítat až do 23. února. Mezinárodní filmový festival v Berlíně byl založen v roce 1951 a s festivaly v Cannes a Benátkách patří k předním filmovým přehlídkám v Evropě.