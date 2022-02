‚Kolektivní zážitek je samotným jádrem festivalu.‘ Začíná filmové Berlinale, znovu omezené kvůli pandemii

Nehledě na pandemii covid-19 a vysoké počty infikovaných začíná ve čtvrtek v německém hlavním městě filmový festival Berlinale. K normálu ale bude mít filmový svátek daleko, omezený bude jak vstup do kin, tak doprovodné akce festivalu. O sošku Zlatého medvěda se na letošním 72. ročníku uchází 18 snímků. Český mezi nimi sice není, ale česká produkce v Berlíně chybět nebude. Berlín 12:03 9. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filmový festival Berlinale (ilustrační foto) | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

Výkonná šéfka přehlídky Mariette Rissenbeeková a umělecký šéf Carlo Chatrian to označují za krok k normálnosti, který filmový průmysl i diváci potřebují. „Rozhodli jsme se ho uskutečnit, protože jsme přesvědčeni, že kolektivní zážitek je samotným jádrem festivalu,“ vysvětlili na tiskového konferenci Chatrian s Rissenbeekovou, proč je důležité festival uspořádat.

Loni pořadatelé Berlinale, které se pravidelně koná v únoru, rozdělili kvůli pandemii na březnovou digitální část pro filmový průmysl a na červnovou část s promítáním v letních kinech pro veřejnost.

O loňské březnové části média psala jako o podivném festivalu, na kterém chybí vyhlášené večírky, debaty tvůrců s publikem, červený koberec s plejádou hvězd a především diváci. Komentáře médií ale nejsou zdaleka tak radostné, jak by se po návratu festivalu do kin dalo očekávat.

„Je to zoufalý pokus zachránit z festivalu to, co ještě zachránit lze,“ napsal deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Poznamenal, že vzpomínky na poslední normální Berlinale v únoru 2020 jsou takřka důvodem k nostalgii, ačkoli se festival konal ve stínu teroristického útoku pravicového radikála v Hanau a ve sklíčené atmosféře blížící se pandemie.

Omezení spojená s koronavirem

I letos bude na festivalu chybět hemžení a šum publika, jaké Berlinale kdysi doprovázelo, protože to nyní hygienické předpisy nedovolují. V dějišti festivalu letos kolemjdoucí nenarazí na zájemce o vstupenky, kteří nehledě na sychravé únorové počasí ve spacích pytlech bivakují před kasami. Prodej je letos výhradně přes internet. Festival lístky dává k dispozici vždy v 10:00 tři dny před uvedením filmu. Řada zájemců si stěžuje na to, že vstupenky jsou takřka ihned vykoupeny.

Nedílnou součástí festivalu jsou vzájemný odstup, nošení roušek i při promítání a jen z poloviny naplněná kina. Kdo není očkován a nemoc neprodělal, na představení se nedostane. Lidé se základním očkováním a uzdravení musí při vstupu předložit ještě dodatečný negativní test, který není vyžadován od těch, co mají posilující dávku, případně mají jen dvě dávky, ale následně infekci prodělali. Novináři, pokud se účastní programu vyhrazeného pro tisk, potřebují test i k posilující dávce. Organizátoři to zdůvodňují co největší bezpečností.

Zapomenout se letos musí i na večírky a bujaré recepce. Německá média si proto pokládají otázku, zda se kvůli omezením nebude oslavovat tajně. Podle Chatriana ale přece jen jedna oslava bude. „Skutečnou oslavou je nyní možnost společně se dívat na filmy,“ řekl. „O večírcích, polibcích a podávání rukou to letos není,“ dodal.

‚Základní role‘

Uspořádat festival v době pandemie není podle Rissenbeekové samozřejmostí. „Překážek kvůli nevypočitatelnému vývoji pandemie jsme si vědomi. Zároveň ale věříme, že kultura hraje ve společnosti natolik základní roli, že nechceme tento aspekt pustit ze zřetele,“ dodali Rissenbeeková a Chatrian.

To hlavní podle pořadatelů je, že se filmová přehlídka může konat. Na diváky čeká přes 250 filmů z 69 zemí. Česká tvorba sice o Zlatého medvěda nebojuje, ale v sekci Panorama jsou komedie mladého českého režiséra a scenáristy Adama Kolomana Rybanského Kdyby radši hořelo a drama Beautiful Beings islandského režiséra Gudmundura Arnara Gudmundssona podpořené Státním fondem kinematografie.

Film Skřivánci na niti, který se letos na Berlinale vrací | Zdroj: Národní filmový archiv

Berlinale uvede rovněž česko-francouzskou koprodukční minisérii Podezření a v soutěžní kategorii Generation Kplus český krátkometrážní animovaný snímek Zuza v zahradách režisérky Lucie Sunkové. Polská režisérka Agnieszka Hollandová zástupcům filmového průmyslu představí svůj projekt Kafka o životě německy píšícího pražského spisovatele Franze Kafky. V sekci Berlinale Classics se po 32 letech na festival vrátí film Skřivánci na niti, se kterým jeho režisér Jiří Menzel získal v roce 1990 Zlatého medvěda za nejlepší film.

Berlinale ve čtvrtek otevře francouzské drama Peter von Kant režiséra a autora scénáře v jedné osobě Françoise Ozona. Festival potrvá do 20. února, vrcholem ale bude večer 16. února, kdy je plánováno udílení cen včetně sošky Zlatého medvěda. Loni si ji odnesl snímek Smolný pich aneb Pitomý porno, který režíroval Rumun Radu Jude. Na filmu se spolu s rumunskou, lucemburskou a chorvatskou produkcí podílela česká firma endorfilm.