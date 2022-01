V soutěži Berlinale se představí česká komedie Kdyby radši hořelo. Vrátí se i Skřivánci na niti

Z Berlína se poslední týden trousily samé dobré zprávy pro tuzemskou kinematografii. K úspěchu animovaného krátkého filmu Zuza v zahradách, která bude na Berlinale soutěžit v sekci věnované dětskému publiku, se nyní přidává absurdní komedie Kdyby radši hořelo. Celovečerní debut Adama Kolomana Rybanského vypráví o vesnických dobrovolných hasičích a na festivalu, který začíná 10. února, zažije svou světovou premiéru. Berlín 0:10 19. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kdyby radši hořelo sleduje události v jednom vesnickém dobrovolném hasičském sboru, kde sváteční náladu vystřídá atmosféra strachu, když do davu lidí během velikonočního jarmarku narazí dodávka a místní si usmyslí, že za nehodou stojí teroristický útok.

Film bude na Berlinale představen pod anglickým názvem Somewhere Over the Chemtrails, který odkazuje na dezinformace o chemtrails, jedny z vedlejších motivů příběhu.

„Samozřejmě jsme o něčem podobném snili, ale reálně jsme nečekali, že filmový debut neznámého režiséra bez zahraničního zastoupení či lobbingu si vybere zrovna jeden z největších festivalů na světě. Je to pro mě veliká pocta a příjemná zpráva, že film může rezonovat za hranicemi a jeho humor a téma je asi tedy univerzální,“ raduje se režisér Rybanský.

„Hodně lidí nám říkalo, že ten film je hodně lokální a český. S tím souhlasím a myslím si, že má potenciál oslovit širokou škálu českého publika, zároveň jsem ale od prvotní myšlenky filmu věřil, že může zaujmout i mezinárodního diváka. Nikdy by mě ale nenapadlo, že ti první budou zrovna na Berlinale.“

Rybanský, pro kterého je Kdyby radši hořelo zároveň absolventským filmem na katedře režie FAMU, se na scénáři podílel s Lukášem Csicselym. V hlavní rolích se představí Miroslav Krobot, Michal Isteník nebo Anna Polívková. Premiéra v kinech je plánovaná na polovinu června 2022.

Sekce Panorama se zaměřuje se na novinky známých režisérů, debuty a aktuální trendy v kinematografii. Naposledy se tu v roce 2018 představil dokumentární film Až přijde válka od Jana Geberta, předtím například drama Já, Olga Hepnarová režisérů Tomáše Weinreba a Petra Kazdy nebo Kawasakiho růže od Jana Hřebejka.

Ve stejné sekci budou uvedeny také Beautiful Beings islandského režiséra Guðmundura Arnar Guðmundssona, které v minoritní koprodukci podpořil Státní fond kinematografie.

Menzelovi Skřivánci podruhé

Po více než 30 letech se na Berlinale vrátí jeho vítězný film z roku 1990. Německá přehlídka zařadila Skřivánky na niti v režii Jiřího Menzela do sekce Berlinale Classics, která slouží jako pocta velikánům filmového plátna. Letos do ní bylo vybráno sedm digitálně zrestaurovaných filmů, kromě toho českého třeba i snímky režiséra Piera Paola Pasoliniho nebo Jeana–Luca Godarda.

Skřivánky na niti natočil Menzel podle námětu Bohumila Hrabala. Film putoval za ostrou satiru politických represí z 50. let hned po svém dokončení na 20 let do trezoru, premiéra tak mohla proběhnout až v roce 1989. O pár měsíců později ho Berlinale ocenilo Zlatým medvědem.

Václav Neckář a Jitka Zelenohorská ve filmu Skřivánci na niti | Zdroj: Národní filmový archiv

Digitální restaurování filmu bylo umožněno z daru manželů Kučerových, o realizaci se v roce 2021 postaral Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Státním fondem kinematografie v českých studiích UPP a Soundsquare.

Česká republika měla v Berlinale Classics zástupce i na jubilejním 70. ročníku před dvěma lety, kdy se v sekci představilo digitálně zrestaurované válečné drama Alfréda Radoka Daleká cesta.