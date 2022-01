Poetický příběh z kouzelné zahrady. Na soutěži Berlinale se v premiéře představí český animovaný film

Česká animace slaví další mezinárodní úspěch. Krátkometrážní Zuza v zahradách režisérky Lucie Sunkové se probojoval do soutěžní sekce věnované dětskému publiku na nadcházejícím 72. ročníku Berlinale. V českých kinech by se měl 13minutový film o dobrodružstvích dívky uvnitř zahrádkářské kolonie objevit na konci dubna jako předfilm animovaného celovečerního pásma Mimi & Líza – Zahrada. Praha / Berlín 15:19 14. 1. 2022 (Aktualizováno: 15:40 14. 1. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Říkají mi Zuza a tohle je naše zahrada,“ ozývá se v úvodu filmu sladký hlásek jeho vypravěčky. „K zahradě patří červená konev, plechová vana, taky stará jabloň a záhony rajčat. Ale nejvíc patřím k zahradě já!“

Film Zuza v zahradách vychází ze stejnojmenné knihy Jany Šrámkové. Malá blondýnka se v jeho příběhu vydává s rodiči do zahrádkářské kolonie za městem, která je pro dívku plná tajemných zákoutí a míst k prozkoumání. Když ale do zahrady vběhne černý pes a tatínek poznamená, že asi hledá starou belu, Zuza se začne sousední parcely – a neznámého nebezpečí, co by se v ní mohlo ukrývat – hrozně bát.

Soutěžní sekce Generation Kplus Competition na festivalu Berlinale každoročně nabízí desítky krátkometrážních filmů pro nejmladší publikum. Posledním zástupcem české animace byl v roce 2020 studentský Lístek, který natočila Aliona Baranova ve zlínském ateliéru Animované tvorby UTB.

„Když jsem přemýšlela nad tím, co bych chtěla dělat po dokončení mého předešlého animovaného filmu, který byl zaměřený spíš na dospělého diváka, říkala jsem si, že bych něco ráda dělala pro děti, ale aby to zároveň bylo něco, na co by se mohl podívat kdokoliv. A tehdy jsem si vzpomněla na tuhle knížku,“ popisuje Sunková v rozhovoru pro Radiožurnál.

Sama knihu Jany Šrámkové nazývá poetickým vyprávěním o překonávání strachu a předsudků, který dokáže zároveň být zábavný i tajemný. A jak přiznává, ve filmu se nechala inspirovat i vlastními vzpomínkami.

„Měli jsme chalupu, kde byla různá zákoutí, staré domky, a právě nedaleko nás bydlel takový nabručený pán v tajemné zahradě. Hrozně mě to přitahovalo a zároveň jsem se toho obávala. Byl to ten pocit, který asi prostě v dětství zažije každý: že má nějaké místo, kterého se bojí, ale zároveň ho hrozně zajímá,“ míní.

Se Zuzou v zahradách se tuzemská animovaná tvorba vrátí na Berlinale po dvou letech. „Měla jsem obrovskou radost. Bylo to pro mě velké překvapení a hrozně si toho vážím,“ říká Sunková k uvedení svého kraťasu na prestižní berlínské přehlídce. „Je to velký, velký úspěch, protože Berlinale není jenom festival animovaných filmů, jsou tam i hrané filmy, ještě o to větší je to velký festival.“

Zuza v zahradách vznikla stejně jako předchozích pět animátorčiných krátkých filmů technikou olejomalby na sklo, kde obraz a jeho pohyb vzniká postupným domalováváním a umazáváním tahů štětce. To vše se navíc odehrává v několika vrstvách nad sebou přímo pod kamerou na multiplánovém stole.

Jen samotná přípravná fáze filmu – malba celkem 90 pozadí – zabrala Lucii Sunkové pět měsíců. Natáčení ve studiu, kdy se 13minutový film skládá z přes 17 tisíc ručně malovaných oken, pak trvalo dalších devět měsíců.

ČESKÝ SERIÁL NA BERLINALE Na Berlinale se letos jako historicky vůbec první seriál nejen z Česka, ale také ze střední a východní Evropy představí také třídílná minisérie Podezření, kterou pro Českou televizi napsal scenárista Štěpán Hulík. Hlavní roli si v něm zahrála Klára Melíšková. 72. ročník Berlinale se bude konat od 10. do 20. února 2021.

Čeští diváci se mohli s touto náročnou ruční technikou setkat už v krátkém filmu Strom nebo v loni uváděném celovečerním koprodukčním dramatu Přes hranici režisérky Florence Miailhe, kde český tým animátorek vedený právě Lucií Sunkovou vytvořil více než polovinu filmu.

„O námětu na nový krátký film jsme se s Lucií začali bavit už po dokončení Stromu, přesto se cesta k jeho prosazení ukázala jako dlouhá a složitá. O to víc nás všechny těší, že Lucie, která je jednou z nejzkušenějších animátorek v animaci na skle – nejen v Česku – svůj cíl nevzdala a vytrvala,“ říká producent Martin Vandas ze společnosti MAUR film.

Spolu se Sunkovou se shodují, že je Berlinale skvělou metou festivalové dráhy pro každý film – o to výrazněji pak v animaci, která je v programu německé přehlídky spíše výjimkou.

„Myslím, že to teďka určitě otvírá cestu i na další festivaly. Doufám, že se Zuza dostane k co nejvíce divákům, přestože je to krátký animovaný film, který tu cestu má vždycky trošičku těžší, protože tady v Čechách pro něj není dostatečná distribuční platforma,“ stýská si animátorka.