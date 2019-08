Black Panther II, Moon Knight i Cruella. Studio Disney představilo další podrobnosti o chystaných projektech

Studio Disney o víkendu na expu D23 představilo další plánované projekty pro nadcházející roky. Ke snímkům jako Loki nebo Thor: Love and Thunder, o kterých studio Marvel patřící pod Disney uveřejnilo informace před více jak měsícem, se tak přidal například druhý Black Panther nebo seriál Moon Knight. Zástupci společnosti Disney také promluvili o chystaných filmech Cruella a Lady a Tramp. Anaheim (Kalifornie) 10:43 26. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na expu se představil i snímek Black Panther II. | Foto: Jesse Grant | Zdroj: Profimedia

Na komiksovém sjezdu Comic Noc v San Diegu před více než měsícem představila společnost Marvel Studios čtvrtou fázi superhrdinské filmové série. Mezi nimi i snímky jako Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Loki nebo čtvrtého Thora.

Studio Marvel představilo svou čtvrtou fázi. Kromě nového Thora a Doctora Strange se chystá i Blade Číst článek

K dříve oznámeným projektům se nyní přidal druhý Black Panther, kterého bude opět režírovat Ryan Coogler. Pokračování příběhu o fiktivním králoství Wakanda, který byl loni nominováný i na Oscara za nejlepší film, má mít preméru 6. května 2022.

Rozšíří se i nabídka seriálů, které nabídne chystaná platforma Disney+. Ta má začít v rámci Spojených států amerických fungovat na konci roku 2019. Marvel Studios na ní představí série Moon Knight, Ms. Marvel a She Hulk. Už dříve studio oznámilo, že bude na platformě vysílat i seriály The Falcon and the Winter Soldier a WandaVision.

Na expu byly také představeny další podrobnosti k rodinným filmům společnosti Disney. Chystaný remake známého animovaného snímku z roku 1955 Lady a Tramp ukázal svůj první trailer. Film by měl mít premiéru 9. listopadu 2018 na platformě Disney+.

Nového zpracování se dočká i snímku 101 dalmatinů s názvem Cruella, ve kterém se představí Emma Stoneová. O víkendu studio ukázalo první snímek jejího kostýmu.

Expo D23 pořádá oficiální fanklub Walt Disney Company. Byl založen v roce 2009. Písmeno D v názvu odkazuje právě na filmovou společnost a číslo „23“ na rok založení studia.

null null