‚Zavolali ho, kdykoli se svět ocitl v plamenech.‘ Nový film obrací kameru na vyjednavače války v Iráku

Tuto možnost nevylučujeme, uváděla oficiální zpráva Hanse Blixe, který jako vyslanec OSN dostal za úkol najít v Iráku zbraně hromadného ničení. I přes nejasný výsledek bezmála 700 inspekcí vydal americký prezident George W. Bush na jaře 2003 pokyn k zahájení leteckých útoků. „Nemohl jsem tomu zabránit. Zkoušel jsem to, ale nejednali podle pravidel," říká dnes 95letý švédský diplomat v dokumentárním snímku BLIX NOT BOMBS.

„Kdyby nedošlo k invazi, zůstal by v Iráku u moci Saddám Husajn. To by taky byla hrůza,“ konstatuje Hans Blix ze svého oblíbeného křesla. „Jak dlouho? To nevím. Příroda tohle nakonec vždycky vyřeší za každého z nás.“

Jako pragmatik se ve svém požehnaném věku věnuje procesu zvanému döstädning, tedy jakémusi úklidu před smrtí. Uspořádává si majetek, stohy novinových výstřižků a nastřádaných dokumentů vyhazuje do krabice určené k recyklaci a urovnává si vztahy s rodinou.

Přitom všem vidí současný stav věcí: občanské války, humanitární a migrační krize, klimatické katastrofy, nárůst společenské nedůvěry a dezinformací. Následky i přidružené fenomény jednoho nepříliš vzdáleného politického rozhodnutí, které vedlo k destabilizaci Blízkého východu.

„Podle mě to, co tu máme od té doby, je horší, než kdyby Saddám Husajn zůstal u moci,“ poznamenává v rozhovoru s dokumentaristkou Gretou Stocklassou.

Bývalý švédský diplomat Hans Blix v dokumentárním filmu | Zdroj: PINK

Třicetiletá režisérka česko-švédského původu, která debutovala v roce 2019 s dokumentem Kiruna - překrásný nový svět, vede svůj nový film jako mezigenerační střet. Z předního vyjednavače druhé poloviny 20. století se přitom snaží dostat odpovědi na otázky, které by jí pomohly pochopit dnešní realitu.

„Na Hansovi bylo nejzajímavější jeho vyprávění. Aby z toho nevznikl jenom další dokument ‚mluvící hlavy‘, kde starý pán vykládá o tom, jak vypadá svět, tak jsem zvolila tenhle přístup,“ vysvětlila Stocklassa pro Radiožurnál. „Ptám se ho skoro z pozice vnoučete, které chce pochopit, co se dělo a jaké následky to má dodnes.“

Jako dítě vyrůstající v 90. letech totiž podle svých slov vnímala svět jako bezpečné a přátelské místo. Změnily to až teroristické útoky z 11. září 2001, kterým Stocklassa přihlížela jako tehdy osmiletá.

O roli svého krajana v událostech, které následovaly, se přitom poprvé dozvěděla až z parodického loutkového filmu Team America: Světovej policajt, kde se Blix před diktátorem Kim Čong-ilem ohání sepsáním důrazného vytýkacího dopisu. Jak později pochopila, Hanse Blixe zkrátka zavolali, kdykoli se svět ocitl v plamenech.

„Nikdy jsem se nevzdal naděje. Americký prezident řídí svou zemi jako vlak a může změnit jeho směr, pokud se tak rozhodne. Možná to bylo naivní,“ uznává dnes Blix.

Snímek BLIX NOT BOMBS uvedly v předpremiéře festivaly Jeden svět a Ji.hlava. Česká kina ho hrají od 9. listopadu 2023.