Dlouhý potlesk a nadšené ohlasy. České sci-fi Bod obnovy se ve Varech dočkalo světové premiéry

Píše se rok 2041 a lidé už neumírají násilnou smrtí. Kdo chce, má možnost se zdarma zálohovat a znovu ožít. To je základ nového českého sci-fi Bod obnovy, které je zároveň detektivkou a psychologickým thrillerem. Nákladný a na české poměry neobvyklý snímek natočili debutující filmaři, pracovali na něm devět let a pro režiséra Roberta Hloze to prý byl splněný sen. V úterý měl Bod obnovy světovou premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech.

