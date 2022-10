Sucho a láska. Bohdan Sláma točí film o běžném i ekologickém zemědělství, obsadil Daniela a Pechláta

Příběh dvou farmářů s odlišným přístupem k zemědělství a ke krajině a zároveň drama o rodinných a sousedských vztazích. Tak by se dal popsat námět filmu Sucho, který v těchto dnech vzniká na jižní Moravě. Režisér a scenárista Bohdan Sláma zasadil jeho děj do krajiny takzvaného Moravského Toskánska. Krumvíř 14:57 5. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Režisér Bohdan Sláma uděluje pokyny kameramanovi a asistentům, kteří ovládají jeřáb s kamerou, pohybující se na kolejnicích. Snímají traktor, který pole kropí postřikem.

„Já jsem zemědělec, který zdědil zemědělské impérium po svém otci,“ přibližuje svou roli herec Marek Daniel pro brněnský rozhlas. „Hospodařím podle zákonů a norem České republiky. Tím ekologicky hospodařícím je Josef, už asi bývalý kamarád.“

Je film více o vztazích než o sporu dvou zemědělců? „Myslím si, že o obojím. Obě roviny jsou velice dobře znát,“ říká Daniel.

Ekozemědělce Josefa hraje Martin Pechlát. Na scénáři se mu líbí, že není aktivistický. „Je to těžké, protože všichni chceme jíst a chceme, aby to bylo nejlevnější. Lidé si musí uvědomit, že je těžké dobývat to jídlo ze země. Všechny podpůrné prostředky jako chemická hnojiva nás dřív nebo později dostihnou,“ vysvětluje Pechlát.

„Nesnažíme se stát na jedné straně konfliktu, ale pojmenovat ten problém,“ přibližuje svůj záměr autor scénáře a režisér Bohdan Sláma. Péče o krajinu podle něj tvoří analogii s péčí o mezilidské vztahy: „Východiskem může být jediné reinkarnování toho, čemu říkáme láska.“

Natáčení na Moravě

V Krumvíři budou filmaři podle producenta Petra Oukroupce ještě nejméně 10 dní. Pak se přesunou do Prahy. Natáčeli ale třeba i v Berlíně.

„Naše mladá představitelka Žofka se účastní aktivistických demonstrací v Berlíně – to už máme částečně natočené v rámci autentických protestů, které tam probíhaly,“ říká Oukropec.

Většina filmu nicméně vzniká právě v Krumvíři, Šardicích a okolní krajině přezdívané Moravské Toskánsko.

„Pro filmaře je to zajímavá krajina, která je doposud celkem nevytěžená. Myslím, že to bude hrát jednu z hlavních rolí ve filmu,“ říká Ivana Košuličová z Filmové kanceláře Brno, která poskytuje servis filmovým štábům na jižní Moravě.

Film podpořil finančně i Jihomoravský filmový fond, do kterého přispívají město Brno a Jihomoravský kraj. „Je to první projekt, který se téměř celý natáčí na jižní Moravě, ostatní projekty tady tráví pár natáčecích dní,“ dodává Košuličová.

Do kin by se měl film Sucho dostat na podzim příštího roku.

