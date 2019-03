V Číně se představilo drama Bohemian Rhapsody. O tři minuty kratší a bez zmínky o homosexualitě

Ačkoli je homosexualita v Číně více než dvacet let legální a Čínská asociace psychiatrů ji v roce 2001 vyškrtla z klasifikace duševních poruch, výslovné zmínky o homosexualitě jsou zakázané. Cenzura filmu tak byla očekávána, uvedl britský server BBC.

Ve filmu chybí například scéna, ve které se zpěvák skupiny Queen přizná své snoubence k homosexualitě, nebo scéna s milencem Mercuryho. Stejně tak ve filmu nezaznělo slovo AIDS.

Jak píše americký server The New York Times, mladší a liberálnější filmoví fanoušci si zásahů cenzorů rychle všimli. Některé zápletky nebyly dořešeny a titulky se neshodovaly, uvedla šestadvacetiletá Sun Jingová. „Když se dívám na životopisný snímek, chci vidět autentickou osobu. Části jeho života by neměly být z nepochopitelných důvodů odstraňovány,“ řekla.

Rozmazané duhové vlajky

Dvaadvacetiletá Lu Zhanová z Pekingu řekla, že zásahy byly zavádějící a neuctivé k celosvětově známé skupině. „Co se týče LGBT, úplně oklamali diváky,“ postěžovala si.

Cenzura vyvolala ohlas také na čínské sociální síti Sina Weibo. Ačkoli byl v recenzích snímek přijat kladně, kritika mířila i na necitlivé zásahy, dodala BBC.

Nešlo o jediný zásah. V únoru čínská televize Mango cenzurovala proslov Ramiho Maleka, který si zahrál Mercuryho. „Natočili jsme film o gayovi, imigrantovi, který žil svůj život bez studu,“ řekl. Čínská televize ovšem slovo gay přeložila jako „mimořádná kapela“.

Stejně tak zasáhla do záběrů z loňské soutěže Eurovize. Na záběrech je jasně vidět, jak televize Mango rozmazala duhové vlajky odkazující na LGBT hnutí. Pořadatel soutěže, Evropská vysílací unie pak uvedla, že cenzura není v souladu s jejich hodnotami rozdílnosti, tudíž s čínskou televizí ukončí spolupráci, uvedla BBC.