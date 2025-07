Boj o Oscara? Jako země na to nejsme připravení. Je tady hodně prostoru pro zlepšení, myslí si Mádl

Herec, režisér, scenárista a spisovatel Jiří Mádl letos na festivalu v Karlových Varech usedl mezi filmové porotce. Jaká kritéria by podle jeho názoru měl splňovat dobrý film? „Myslím, že to je o tom, jestli nad tím přemýšlím potom, když jdu domů, jestli nad tím přemýšlím, když druhý den vstanu. Jak se říká, film nejlíp prověří čas. Myslím, že to platí v dlouhodobém horizontu i v tom kratším, třeba v rámci festivalu,“ říká Mádl pro Radiožurnál. Host Radiožurnálu Karlovy Vary 0:10 10. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boj o Oscara? Jako země na to nejsme připravení, říká režisér Jiří Mádl | Foto: Roman Černý/FORUM 24 | Zdroj: Profimedia

Jaký to byl rok od Vln, které jste promítali tady? Měli jste nejdéle trvající potlesk v Thermalu zatím, nikdo ho nepřekonal... To jste spal na vavřínech celou dobu?

Ne, já jsem velmi rychle skočil do něčeho jiného, do natáčení filmu Džob s Tomášem Vorlem, což bylo bičování vavříny. Pak jsem měl vůbec hodně práce, byla oscarová kampaň, která mě držela pořád ve Vlnách, pak byli Lvi...

Samozřejmě se mnou Vlny ještě pořád nějak rezonovaly, ale už to byl i rok mnoha jiných projektů. Natočil jsem film Lajf a Záhadu strašidelného zámku. Bylo toho hodně.

Takže to byl takový herecký rok Jiřího Mádla.

Byl to krásný rok, musím říct.

I když ten Oscar nevyšel?

Nevyšel úplně do toho finále, ale bylo to super.

Co může režisér, producent ovlivnit, když snímek usiluje o Oscara? Může být nějaká taktika, jak na tu americkou filmovou akademii?

Asi úplně nevím. Je tam spoustu proměnných, myslím, že na to nejsme jako země připravení. Vidím zázemí ostatních zemí, které šly do nějakých bojů, a tady se vůbec nepočítá s tím, že bychom do nějakých bojů šli.

Je tam hodně prostoru pro zlepšení. Je to tak komplexní věc, ta oscarová kampaň, že si nemůžeme myslet, že tam jenom přijedeme s filmem a budeme soutěžit.

Nejlepší režie / Nejlepší scénář: Jiří Mádl (Vlny) | Zdroj: Český lev / ČFTA

‚Zdravá dávka štěstí‘

Do jaké míry to má tvůrce ve svých rukách a kdy to převezme už ta americká filmová akademie a vy nezmůžete nic?

Myslím si, že je velký rozdíl ta část, kdy člověk bojuje o takzvaný shortlist, tu širší nominaci, protože tam hlasují i trošku jiní lidi a tam ještě člověk má hodně pozornost. Jsou tam nějaká pravidla, hlasující jsou rozděleni do skupin...

A pak už je to trošku boj. Ve chvíli, kdy jsem tam byl na festivalu Palm Springs, kde se prezentují filmy, které jsou na té širší nominaci, tam už to byla divočina. Tam jsem měl pocit, že nemáme v otěžích vůbec nic.

A co dělají Vlny teď? Jsou pořád v kinech po tom roce. To je úspěch sám o sobě, ne? Když se film takhle dlouho drží.

Je to krásné. Kdybych na to měl klíč, tak to zopakuju. Stalo se to, jsem za to rád, je to naší prací, ale je tam zdravá dávka štěstí.

Víte, že jsem si myslel laicky, naivně, že když někdo natočí snímek, jako jsou Vlny, po těch deseti letech, které byly částečně i trýznivé, komplikované, tak že už ví, jak na to, má ten recept a teď už to bude sekat jako Baťa cvičky? Nebo to nejde?

Myslím si, že to umím odhadnout. Třeba když jsme chodili po distributorech, prezentovali jsme ten film, a oni říkali: „No a kdo na to přijde?“

A já jsem vždycky říkal – dneska mi to zní docela komicky, ale já jsem tak úplně nevinně vystřelil vždycky: „No počkejte, tohle bude kinohit!“ Ale ty odhady distributorů... Jeden říkal, že na to přijde 25 tisíc, další 60 tisíc. A některý do toho nechtěl jít třeba vůbec.

A já jsem měl pocit, že opravdu děláme hit. Ale že bych měl klíč a říkal si, teď dokážu na ten klíč udělat jakoukoliv látku, tak to rozhodně ne. Vlastně vůbec nevím. Ale musí se to určitě do něčeho trefit.

Myslím si, že dobrý příklad je třeba Zápisník alkoholičky. Taky měli obrovskou návštěvnost. Zvedalo se to téma, otvíralo se tabu ženského alkoholismu, prorůstalo to společností a pak ten film ještě k tomu přidal velkou infuzi energie a prostě se to potkalo. A v tomhle je asi to štěstí, o kterém jsem mluvil.

