‚Když neprší, nelze tam přežít.‘ Bolivijský režisér přivezl do Česka film o dopadech změn klimatu

Bolivijský režisér Alejandro Loayza Grisi osobně uvedl v Česku svůj film Utama, který vypráví o stárnoucí dvojici původních obyvatel. V jejich regionu dochází voda a sucho ohrožuje tamější život. „Počasí je v oblasti Altiplano už tak extrémní a v současnosti to globální změny ženou na hranu – když neprší, nelze tam přežít. Chtěl jsem lidem ve městech ukázat, jaké to je," říká v rozhovoru pro Radio Wave. Praha 14:24 5. listopadu 2022

Kde se film odehrává?

Na jihozápadě Bolívie, na náhorní plošině zvané Altiplano. Je to velmi suchá a chladná oblast ve výšce asi 4000 metrů nad mořem. Je to blízko chillských hranic a slavné solné pouště Uyuni.

Poslechněte si rozhovor s bolivijským režisérem Alejandrem Loayzou Grisim o filmu Utama a klimatické krizi

Jak dlouho znáte tamní obyvatele, kteří se stali hlavními postavami vašeho filmu?

Poznal jsem je, až když jsem plánoval svůj film někdy v polovině roku 2019. O čtyři měsíce později jsme pak natáčeli. V této oblasti jsem byl mnohokrát předtím, ale přímo tuto dvojici protagonistů jsem poznal až při castingu. Jsou to hrozně srdeční, úžasní lidé s otevřenou myslí. Otevřeli nám svůj domov. Měl jsem štěstí, že jsem je potkal.

Jejich život vypadá hodně jednoduše až asketicky. Je to tak doopravdy? Upravil jste scénář filmu podle toho, jaký obrázek jste získal, když jste se s nimi seznámil?

Scénář jsem napsal už se znalosti regonu Altiplano. Pocházím z města La Paz, které není daleko a jehož kultura je náhorními planinami a tamějším viděním světa hodně ovlivněna. Scénář jsem pak adaptoval na jejich jazyk a celkový projev a způsob života. Udělali jsme jen drobnější změny, aby scénář tamní komunitě sedl.

Utama je jednoduchý příběh z velice specifického místa na naší planetě. Ale vyprávíte o jednom z největších témat současnosti, o globální klimatické změně. O ní jste chtěl mluvit od začátku, nebo to byl zpočátku hlavně příběh stárnoucí dvojice, která neví, jestli odejít do města, nebo zůstat?

To velké téma přišlo až později. Nejdřív jsem chtěl vyprávět love story dvou lidí, kteří nepotřebují nic jiného než sebe vzájemně, ale hrozí jim odloučení. Ale pak jsem se účastnil natáčení environmentálního dokumentu a viděl jsem, jak klimatická změna už dávno ovlivňuje naše životy.

Počasí je v oblasti Altiplano už tak extrémní a v současnosti to globální změny ženou na hranu – když neprší, nelze tam přežít. Chtěl jsem lidem ve městech ukázat, jaké to je. Myslím, že si toho nejsou pořádně vědomi. Přemýšlíme o globální klimatické změně jako o něčem vzdáleném. Bolívie je podle nás bezpečná a na přírodní krásy bohatá, to je pravda, ale je zároveň velmi křehká. Jako spousta jiných. Neuvědomujeme si, jak velký problém to je.

Dokumentem, který jste zmínil, myslíte seriál Planeta Bolívie?

Ano, změnilo to můj způsob vidění věcí i celý můj život. Můžu říct, že Bolívie je opravdu velká země. Není snadné ji celou procestovat a dostat se do odlehlých míst. Opravdu mě rozesmutnilo, jak jsou různá místa ohrožená zánikem. Nejsem ochránce přírody, jsem filmař, ale chci k ochraně planety přispět tím, co dělám.

Klima a politika

Je možné mluvit o globální klimatické změně a nemluvit o politice?

Není to možné. Je to obrovské téma, ze kterého se stal ekonomický a politický problém. Příliš velký na to, abychom ho vyřešili. Vyžaduje to celkovou změnu systému, ke které naše vlády a lídři nesměřují.



Na váš film se dá totiž dívat jako na pokus přenést obrovské globální téma na úroveň komorního dramatu dvou politicky absolutně neangažovaných lidí a jejich každodennosti.

Způsob, jakým zobrazujeme globální klimatickou změnu, je smutný. Jsou to totiž hlavně čísla, tisíce obětí například někde v Indonésii. Potřebujeme ale vidět konkrétní lidi a jejich osudy. Myslím, že fikce a film dokážou mluvit napřímo k našim srdcím a umožňují ním vcítit se do cizí situace.

Zvláštní je, že zrovna v Česku může převládat pocit, že důsledky zvyšování hladiny oceánů nebo tání ledovců jako příklady velkých změn klimatu se odehrávají někde jinde. Ale katastrofální sucho a vesnice, které jsou v létě bez vody, to je stejný problém v Česku jako v Bolívii, v jinak absolutně odlišné krajině.

Ano, nakonec jsme přece úplně stejní. Všichni máme stejné potřeby a pocity. Všichni potřebujeme lásku, společnost, všichni umřeme. Rozdíly mezi námi mají kulturní povahu, ale i mezi kulturami jsou nakonec podobnosti.

Řešíme globální problém, který se týká všech, a musíme tak o něm přemýšlet. Uvidíme, co se bude dít, až problémy dorazí do největších měst. Některá už dnes mají problémy s teplotou a vodou, například Johannesburg. Ale uvidíme například na Kalifornii nebo v Evropě, co se pak bude dít.

Příště zasadíme stromy

Natáčet film, jako je Utama – jakou to po vás vyžadovalo etiku přístupu?

Není to snadné. Filmem portrétujete realitu, výsledek může existovat ještě za sto let. Film se může stát časovou kapslí, a tak nechcete realitu zachytit nesprávně nebo nepoctivě. Kinematografie je mocná a musíte ji používat zodpovědně. Změnit jen pár myslí nebo srdcí stačí. Ta potom totiž můžou proměnit realitu.

Filmový průmysl je nejen mocný v tom, že může proměňovat emoce a smýšlení lidí, ale také umožňuje, aby se lidé dostali z jednoho konce planety na opačný. Tvůrci cestují na festivaly, na premiéry... Zamýšlel jste se nad tím, když jste natáčel film o proměně planety, o skromných lidech, kteří změnou trpí?

I když se nad tím zamýšlím, je to, upřímně, poprvé, co se mě na to někdo ptá. Cestoval jsem hodně, abych film propagoval. Natáčeli jsme co nejšetrnějším způsobem, jak to šlo, a plánuji i další natáčení tak, že budeme se štábem zároveň v oblasti sázet stromy, abychom se skutečně pokusili o konkrétní změnu.

Vážím si lidí, kteří omezili cestování letadlem nebo obětovali další věci, protože se zasazují o skutečnou změnu. Ale jde o velký globální problém, takže musíme využívat i ty prostředky, které nám stávající systém dává k tomu, abychom iniciovali změnu.

Můj film je pořád jen malý snímek. Potřebujeme ke změně inspirovat další a další lidi.

Poslechněte si celý rozhovor.