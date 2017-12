Borg McEnroe míří do kin. 'Je to o lidském příběhu, tenisu je ve filmu asi 15 minut,' říká režisér

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let představovali někteří sportovci pro fanoušky stejné hvězdy jako osobnosti rokenrolu. Tenisté Björn Borg nebo John McEnroe rozdávali podpisy na každém rohu. Poprvé se setkali na kurtu ve finále Wimbledonu v roce 1980. Cestu k setkání, které změnilo jak svět sportu, tak oba samotné tenisty, teď popisuje severský film Borg McEnroe, který vstupuje do českých kin. Praha 9:00 28. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V září 2016 natáčeli filmaři na pražské Hanspaulce. Jednu lokaci nakonec využili ve filmu pro dvě různá místa: monacký tenisový klub a londýnské tréninkové kurty. V součtu ale záběrů z tenisu ve snímku Borg McEnroe zas tolik není.

„Nemyslíme si, že je to film o tenise, je to drama. Biografický snímek o těchto postavách a jak se staly ikonami. Ve filmu je ve skutečnosti asi 15 minut tenisu. Jsou tam samozřejmě sportovní prvky, ale je to víc lidský příběh,“ říká producent filmu Fredrik Wilkström Nicastro.

Většina děje se odehrává v pozadí tenisových utkání. Svůj prostor tak dostala v příběhu i Borgova tehdejší žena Mariana, kterou ztvárnila herečka Tuva Novotny.

„Ve Švédsku se hodně mluvilo o tom, jak se Mariana vzdala své kariéry. Když jsem s ní mluvila, řekla mi: Já se ale ničeho nevzdala, já si to vybrala, je to můj život, který miluju. Líbí se mi, jak to odpovídá její mentalitě, v žádném případě se necítí být obětí,“ říká herečka Novotny.

Film Borg McEnroe sleduje oba dva tenisty v období těsně před Wimbledonem v roce 1980. Prudkého McEnroea si zahrál americký herec Shia LaBeouf, klidného dlouhovlasého blonďáka Borga představuje Švéd Sverrir Gudnason.

Podle filmového kritika Kamila Fily se obsazení hlavních rolí povedlo: „Herci odpovídají nejen vzhledově, typově, ale jsou schopni vystihnout psychologicky oba dva ty hráče. Celý ten zápas zůstává v paměti, protože to není nějaká sportovní událost, ale protože se potkaly dvě vyhraněné osobnosti. Kdy každá reaguje jinak.“

Hlavní představitelé se věnovali i své fyzičce a před natáčením poctivě trénovali. „Hrával jsem pět měsíců dvě hodiny denně. Ze začátku to bylo špatné, pak jsem ale začal cvičit i s osobním trenérem a moje tělo si na to zvyklo. Teď zvládnu i náročnější tréninky,“ jak prozradil během pražského natáčení Radiožurnálu Sverrir Gudnason.

Hlavní dějová linka se nejdřív ohlíží za tím, jak se tenisté dostali do čela světového žebříčku, a co utvářelo jejich charaktery.

Film si podle Fily užijí i ti, kteří nejsou tak velkými tenisovými fanoušky. I když zná člověk výsledek legendárního finále Wimbledonu, styl vyprávění dokáže diváka strhnout