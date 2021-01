Sexuální scény? Bylo nutné odvyprávět příběh ženy, která toužila po lásce, říká Geislerová o roli Němcové

Herečka Aňa Geislerová nelituje rolí dvou silných žen – Olgy Havlové a Boženy Němcové –, které v minulém roce ztvárnila. V seriálu o Boženě Němcové nechyběly sexuální scény, nad kterými se podle herečky není nutné pohoršovat. „Vyhýbat se zobrazování sexu by na čtyři díly nestačilo. Božena Němcová lásku vyhledávala, byla svobodomyslná,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Host Lucie Výborné Praha 15:26 22. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dívala jsem se, jak hrajete Boženu Němcovou, která byla emancipovaná, svobodomyslná žena. Psala, vydělávala peníze. Vymykala by se tato bytost i v dnešní době?

Svým způsobem bych řekla, že ano. Když jsem jela sem, tak na Českém rozhlasu Plus říkali, jak u nás genderová rovnoprávnost stagnuje, jak se nikam neposouváme a naopak zaostáváme. Pořád se dá říci, že 20 procent žen dělá to, na co má schopnosti. Takže svým způsobem by zapadala do těch 20 procent úspěšných, schopných a emancipovaných žen.

A zároveň by ještě měla za co bojovat. Vždycky je co vylepšovat.

Vždycky je co vylepšovat. Ale možná by měla těžší se prosadit, protože tematicky by jich bylo víc.

Budeme se bavit o dvou silných ženách, které jste zahrála - Boženu Němcovou a Olgu Havlovou. Olga Havlová vás přivedla zpět ke kouření a Božena Němcová vám nadělila dárek v podobě modřin od vašeho hereckého kolegy a bolesti zad kvůli korzetu. Stálo to za to?

Stálo, protože díky takovéto práci člověk objeví nové prostory v sobě a ve světě, pozná lidi a nějakým způsobem si jek sobě a v sobě přivinete a jsou s vámi.

Kouření si umím představit, ale korzet vůbec.

To bylo strašné.

Jak mi korzet odrovná záda. To mi dá někdo koleno na záda a zatáhne?

Když jsem tuhle informaci vypustila do světa, tak jsem si zavařila. Vychází to z toho, že nejsem úplně v kondici, nejsem sportovec. Takže když mi dáte na dva měsíce korzet, tak to něco udělá s bránicí, ta vypne břišní svaly, které pak nedrží záda a záda povolí. Takhle nějak si pamatuji, že mi to říkala moje fyzioterapeutka. A potom začnou strašné bolesti beder a všeho. Mám to doteď.

Zajímalo by mě, jak to ty ženy dokázaly udělat?

Byly v tom pořád. Když ho na sobě máte, tak vás vystužuje, drží vás. Moc ho neodkládaly a měly ho od dětství nebo od dospívání. Nechápu to. Musely být zdeformované, muselo to bolet, protože vám to posune orgány. Jakmile jsem mohla, ve čtvrtém díle už jsme to sundávali. Korzety nemám ráda.

Aňa Geislerová jako Božena Němcová v minisérii Božena | Foto: Lukáš Oujeský | Zdroj: Česká televize