Příběh Mašínů je až anticky epický. Každá postava by si zasloužila svůj vlastní film, říká scenárista Epstein

Zfilmovat příběh bratrů Mašínů se pokoušelo hodně českých režisérů. Podařilo se to až nyní Tomáši Mašínovi. Autorem scénáře je Marek Epstein. „Zajímavé je to i kvůli samotné otázce odvahy a hrdinství. Možná proto, že to asi každý v sobě někdy v životě musí řešit a vyřešit a položit si otázku, jak by se choval v nějaké době, v nějaké situaci, obzvlášť když v ní není," říká v rozhovoru.

Proč scénář k filmu Bratři?

Nedávno jsem se díval, že první verzi (scénáře – poznámka redakce) mám z roku 2010. To je 13 let. Několik režisérů už předtím pracovalo s různými předlohami a já jsem v jeden okamžik dostal nabídku, jestli to taky nechci zkusit.

Takže jsem přečetl všechno, co bylo k mání. Co se týče spolupráce s Tomášem Mašínem, tak myslím, že to bude 10, 11 let, kdy jsme si poprvé sedli a řekli si: pojďme zkusit nějakým způsobem vyjít z knihy Barbary Mašínové Odkaz, na kterou producent nějakým způsobem získal práva, koupil je a z té jsme vycházeli jako z předlohy.

Ale ty předlohy, ať už je to Rambousek, Novák, Barbara Mašínová, jsou hrozně podobné. Nejsou to rozdílné knihy, rozdílné přístupy. Je to jeden příběh. A jestli to bylo v něčem pro scenáristu zajímavé, tak jednak tedy kvůli samotné otázce odvahy a hrdinství, která mě velice zajímá.

Možná proto, že to asi každý v sobě někdy v životě musí řešit a vyřešit a položit si otázku, jak by se choval v nějaké době, v nějaké situaci, obzvlášť když v ní není. A pak tady byla ta pro mě profesní zajímavost. Hrozně mě to dráždilo tím, že ten příběh je neskutečně epický, je opravdu až anticky epický. Každá postava by si možná zasloužila svůj vlastní film.

A úplně nejméně dramatická z toho je linka těch dvou bratrů. Ona je nejvíc epická, ale je nejméně dramatická, protože ty postavy jsou dramaticky statické, když se do toho člověk trochu potopí, tak zjistí, že jsou tady dva kluci, kteří si určí cíl. Kdybych to úplně parafrázoval, tak si řeknou: dojdeme do Berlína – a do toho Berlína dojdou a po cestě se jim stane spousta dobrodružství.

Je tady spousta klacků pod nohy naházených. Je tady spousta toho, co udělají, ale uvnitř jako postavy zůstávají stejní, neměnní. Když dorazí do Berlína, nejsou jinými lidmi než ti, co se rozhodnou, že začnou bojovat proti systému, proti komunismu.

Takže žádný vývoj, jak to bývá v dramatických textech?

Není velký. Takže jsme hledali nějaký klíč, jak tuhle hromadu epiky zdramatizovat, protože si myslím, že to byl ten slabý článek, proč ten příběh tak dlouho čekal na to, až se dostane na plátno, protože scenáristi stejně jako já vždy narazili na místo, že se tam toho strašně děje vně, ale ne uvnitř.

