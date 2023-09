Bratři zabojují o Oscara. Do filmových cen vyšle Česko kontroverzní příběh Mašínových

Českou republiku budou na nadcházejícím 96. ročníku udílení cen americké Akademie filmového umění a věd reprezentovat Bratři. Snímek o dodnes sporném odkazu odbojové skupiny bratrů Mašínových natočil Tomáš Mašín. Na programu českých kin se objeví 26. října, 70 let od útěku Josefa a Ctirada Mašínových za železnou oponu. Slavnostní předávání Oscarů proběhne 10. března 2024. Zda se Bratři probojovali do užších nominací, zjistíme 21. prosince 2023. Praha/Los Angeles 8:16 12. 9. 2023 (Aktualizováno: 9:17 12. 9. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Politické procesy, justiční vraždy a ozbrojená skupina Ctirada a Josefa Mašínů, která se rozhodla postavit totalitnímu režimu na odpor. Výsledkem bylo několik mrtvých, kteří padli za oběť útěku Mašínů do Západního Berlína.

Příběh, který dodnes vyvolává rozporuplné reakce, převedl na filmové plátno vzdálený příbuzný bratrů. „V něčem je to osobní film. Není to ale tak, že bych řešil rodinnou historii,“ přibližuje Tomáš Mašín, jak k natáčení přistupoval.

„Přišlo mi to jako bytostně filmový dramatický příběh. Jsou v něm hyperbolické, silné osudy. A navíc je ta doba fotogenická a jako u každého dobového snímku se máte o co opřít. To jsou hlavní důvody,“ vysvětluje. „Navíc je mi blízký ten étos, že když na vás střílí, musíte střílet zpátky.“

Českého kandidáta na Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film každoročně vybírá Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), která stojí i za udílením cen Český lev. Letos se její členové rozhodovali mezi celkem dvanácti hranými a dokumentárním snímky.

Hlasování probíhalo od 1. do 10. září. Za filmem Bratři se, v abecedním pořadí, umístilo sci-fi Bod obnovy, detektivní drama Úsvit, historické drama Piargy a krimi Němá tajemství. I poslední jmenované režíroval Tomáš Mašín.

V rolích Josefa a Ctirada Mašínových se představí Oskar Hes a Jan Nedbal. Zdenu Mašínovou si zahrála Tatiana Dyková. Dále se ve snímku objeví třeba Václav Neužil nebo Matěj Hádek.

Za scénářem stojí Marek Epstein, podepsaný už třeba pod filmy Ve stínu, Václav nebo Šarlatán. Životopisně laděné drama vyslala česká akademie do oscarového klání v roce 2020. Byl to také poslední tuzemský zástupce, který se dostal do patnáctky užších nominací. Poté se o to neúspěšně pokoušely opět životopisně laděné snímky Zátopek a Il Boemo.

Česko na Oscarech

Dosud se podařilo Oscara pro nejlepší cizojazyčný film, jak se kategorie ještě donedávna jmenovala, získat dvěma československým a jednomu českému filmu. V roce 1965 to byl Obchod na korze Jána Kádára a Elmara Klose, roku 1967 zvítězily Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka.

Šest dalších filmů získalo nominace. Lásky jedné plavovlásky Miloše Formana v roce 1966 a Hoří, má panenko téhož režiséra o dva roky později.

Podruhé šel Jiří Menzel do boje o Oscara roku 1986 s filmem Vesničko má středisková, naopak svoji první nominaci získal Jan Svěrák za Obecnou školu v roce 1991. Roku 2000 vyjel do Los Angeles Jan Hřebejk s nominovaným filmem Musíme si pomáhat a roku 2003 zaujaly akademiky Želary Ondřeje Trojana.