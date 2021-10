‚Kvůli roli jsem se musela naučit i střílet.‘ Britská herečka Natalia Tena byla hostem Comic-Conu

V České republice byla už popáté. Pro Radiožurnál připomněla, že dvakrát například vystupovala na festivalu Rock for People se svojí kapelou Molotov Jukebox.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Natalia Tena navštívila pražský Comic-con

Cítíte se teď být víc zpěvačkou nebo herečkou?

Právě teď spíš víc hraju, poslední rok byl těžký kvůli pandemii a nejspíš se kapela brzy rozpadne. Nemám na ni moc času.

Co vám nejvíc chybělo během karantény?

Měla jsem jet na konvenci do Peru, ale byla zrušená a pak jsme s kapelou měli jezdit po letních festivalech po krásných místech a zemích, ale to se taky bohužel nekonalo.

V kapele Molotov Jukebox nejen zpíváte, ale také hrajete na akordeon. Ten jste si s sebou asi nepřivezla?

Kdepak. Od čtyř let hraju na piano, ale v osmnácti jsme s tím skončila, protože jsem nesnášela klasickou hudbu a všechny ty zkoušky kolem toho. Pak v jednadvaceti jsem sáhla po akordeonu a asi tři měsíce na něj při koncertech hrála „jen na oko“ a až pak se na něj pořádně naučila. Není to nic těžkého - hraje se na něj podobně jako na piano. Trochu problém jsou ty čudlíky na straně.

Jakou knihu jste naposledy četla a co jste naposledy viděla v kině?

Právě jsem dočetla Madame Bovaryovou od Gustava Flauberta. Nikdy jsem moc nečetla, ale nedávno jsem se připojila do takového knižního klubu, kde čteme tyhle staré klasiky. A co jsme naposledy viděla v kině...? Sakra! Nevzpomenu si, ale vím, na co určitě půjdu - moc se těším na film DUNA!

Nový Superman je bisexuál. Komiks o synovi známého superhrdiny vyjde začátkem listopadu Číst článek



Teď jste dotočila čtvrté pokračování filmu John Wick, musela jste se kvůli němu učit nějaká bojová umění?

Pozor, tady nemůžu absolutně nic prozrazovat! Ale třeba kvůli seriálu Origin, kde jsem hrála příslušnici speciálních jednotek a měla hodně bojových scén, jsem se musela naučit střílet a zacházet se zbraněmi. Takže abych se do role víc vžila, dělala jsem půl roku krav magu. Změní to vaše tělo, to jak se pohybujete. Lépe jsem se tak dostala do role.

Vy také podle vašich sociálních sítí významně podporujete projekt „Orchid“ - co o něm můžete našim posluchačům říct?

Před pár lety jsme online vybírali peníze na naše album a část z nich můžete věnovat na charitu... V té době jsem zrovna dočetla knížku Rebelka - Odvrácená tvář Islámu od Ayaan Hirsi Aliové. Neuvěřitelná žena mimochodem. Její příběh mě dostal. Věděla jsem, že ženská obřízka existuje, ale ne že je to až takový problém. Nemohla jsem uvěřit, že se to děje…Říkala jsem si, že to musí skončit. Na základě té knihy jsem se tedy snažila najít, jak můžu pomoct a našla tento charitativní projekt. Loni jsem pro něj vybrala peníze a podporuju ho dál. Pomoci tedy můžou i vaši posluchači pokud chtějí.