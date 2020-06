Filmaři v Brně dokončují nový film o Janu Amosu Komenském. Do kin by měl jít v řijnu

V brněnském studiu České televize pokračovalo v předposledním červnovém týdnu natáčení filmu Jako letní sníh, který přiblíží osudy Jana Amose Komenského. Filmaři natáčeli setkání Komenského s malířem Rembrandtem van Rijnem, který jej portrétuje. Natáčení na čas vystěhovalo z obvyklých prostor pořady Dobré ráno nebo Sama doma, uvedla mluvčí Televizního studia Brno Hana Orošová. Brno 17:16 26. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Švehlík v roli Jana Amose Komenského ve filmu Jako letní sníh | Zdroj: Vistafilm

„Natáčíme tu scény, které se odehrávají v Rembrandtově holandském ateliéru. Tam malíř už starého Komenského portrétuje a Komenský mu vypráví o svém životě a vzpomíná. Vznikl tu tedy jednak malířský ateliér, ale také interiér Komenského holandského bytu,“ popsal režisér Lubomír Hlavsa.

Komenského na sklonku života hraje Alois Švehlík, jeho mladší já pak David Švehlík. Role malíře Rembrandta se ujal Igor Bareš. Hlavní část natáčení skončí v Brně příští týden, několik scén se bude ještě dotáčet později, ale to už bude většina materiálu ve střižně.

„Film by měl být hotový v říjnu, pak se bude rozhodovat o tom, zda půjde do kin. Zatím jej vyrábíme jako televizní film, ale vzhledem k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského v tomto roce věříme, že by mohl zaujmout i distributory. Pak by se do prosince promítal v kinech, potom by jej odvysílala televize,“ nastínil Hlavsa.

Výhodou je podle něj to, že Komenského život je dobře zmapovaný, scénář Martina Fahrnera se tak maximálně drží jeho reálných osudů, i když určitou tvůrčí licenci autor uplatnil.

„Jedním z důvodů, proč jsme si jako námět vybrali právě Jana Amose Komenského, je ten, že se o něm všeobecně ví velmi málo. A to i přesto, že se objevil na čelních místech v hlasování o největšího Čecha. Lidé jej znají jako učitele národů, ale o jeho strastiplném životě podrobnosti neznají,“ poznamenal Hlavsa.

Filmaři už natáčeli na několika místech ve Zlínském kraji, který na film přispěl dotací. Ve filmu si tak jako kulisa zahraje například hrad Buchlov, tvrz Kurovice, skanzen v Rožnově nebo skanzen v Rymicích.