Snímek Brutální vedro je o úzkosti, které čelí mladší generace, říká filmový režisér Hospodářský

Od Slunce se odštěpí žhnoucí kus, který se blíží k planetě Zemi. A ta se začíná výrazně oteplovat. Tak začíná studentský film Brutální vedro, který se v úterý poprvé promítnul na festivalu v Karlových Varech. „Film je platforma, za kterou si je možné dosadit cokoliv, co člověku přijde jako podstatný a všeobjímající problém, který sdílí s ostatními," vysvětlují v rozhovoru svůj záměr režisér filmu Albert Hospodářský s producentem Ondřejem Lukešem. Rozhovor Karlovy Vary 7:30 5. července 2023

Jak byste film charakterizoval?

Albert Hospodářský: Pro mě je hlavní podstatou filmu snaha ukázat nebo zosobnit úzkost, kterou lidé hlavně v mladší generaci v současné době prožívají a čelí jí. Snímek by se měl pokusit evokovat pocit úzkosti a nabídnout možnost identifikace.

Je zápletka filmu metafora pro globální klimatickou krizi, nebo bude pro diváky lepší to uchopit více abstraktně?

Albert Hospodářský: Určitě je to naprosto legitimní možnost, jak to vnímat. Pro mě osobně je ale důležité, aby to byla platforma, za kterou je možné si dosadit cokoliv, co člověku přijde jako podstatný a všeobjímající problém, který sdílí s ostatními.

Určitě to je především klimatická krize nebo environmentální úzkost. Zároveň bych ale byl rád, aby to mohlo být zástupné pro cokoliv jiného a člověk si to naplnil věcí, která je pro něj osobně potřebná.

Dá se s úzkostí něco dělat? Dá se s ní aspoň trochu žít?

Albert Hospodářský: Ano, například se o ní dá natočit film, aby to ze sebe člověk trošku dostal. Důležité je o tom mluvit, být otevřený a nestydět se tento pocit sdílet a čelit mu.

Ondřej Lukeš: Najít si komunitu, přátele, protože dnešní doba je hodně individualizovaná, což k tomu podle mě přispívá.

Dobrý štáb, dobrý producent?

Je pravda to, co se říká, že každý producent je tak dobrý, jak dobrý tým má kolem sebe? Jinými slovy: jste dobrý producent?

Ondřej Lukeš: Pokud to platí, tak ano. Brutální vedro jsme částečně dělali jako Albertův absolventský film na FAMU. Většina štábu jsou naši kamarádi odsud, kteří byli doplněni o pár zkušenějších členů.

Celkově to vznikalo v přátelském punkovém módu. Všichni tomu věnovali hrozně moc energie, protože jsme na to neměli zas tolik peněz, honoráře byly leckdy spíše symbolické. Právě proto si hrozně vážíme, že nám s tím všichni pomohli. Takže ano, štáb byl super.

Co všechno má producent filmu kromě shánění peněz na starosti?

Ondřej Lukeš: Sehnat peníze je určitě zásadní. Když to vztáhnu na Brutální vedro, tak s Albertem jsme hodně společně probírali scénář, řešili herecké obsazení, dokonce i lokace. A pak jsme hodiny a hodiny diskutovali nad obsazením hlavního kreativního štábu.

Trošku specifické bylo, že jsem byl teprve ve druháku na FAMU, když jsme tento film začali dělat. Říkal jsem si, že nemám na to dělat to sám na sebe, neměl jsem ani svoji produkční společnost. Scénář se ale zalíbil Lukáši Kokešovi, pedagogovi na katedře dokumentu, který nám s Tomášem Hrubým poskytl zázemí v jejich produkční společnosti.

Proč se Albert Hospodářský rozhodl do hlavní role filmu obsadit svého bratra? Čím ho inspiruje? A jaké reakce tvůrci očekávají po karlovarské premiéře? Poslechněte si rozhovor v audiozáznamu v horní části článku.

Zleva Hana Shánělová, Ondřej Lukeš, Albert Hospodářský a Pavel Sladký | Foto: Martina Sedláková | Zdroj: Český rozhlas