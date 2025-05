Byl to obrovský frajer, vzpomíná na Bartošku režisér Zelenka. Podle Vašáryové odešel charakterní elegán

„Byl to především obrovský frajer, byl to férový a čestný člověk. V mnoha konfliktech se vždy přiklonil na stranu pravdy, cti a slušného chování. A byl velkorysý, což byla jedna z jeho základních vlastností,“ vzpomínal na Bartošku v České televizi režisér Petr Zelenka.

Vznik karlovarského filmového festivalu označil za unikátní ve světovém měřítku. „Spolu s Evou Zaoralovou dokázali něco, co je ve světě naprosto unikátní. Postavili áčkový festival ve dvou lidech a za peníze, které Jirka sháněl,“ poznamenal.

Bartoška měl podle Zelenky velké charisma, podobně jako třeba George Clooney. A přidal i vzpomínku z divadelních prken: „Měl takový legrační rys, nejraději hrál ve svém oblečení, neměl rád kostýmy, aby se nemusel moc převlékat, když odcházel. V pravé kapse měl klíčky od auta a před koncem hry si s nimi pohrával s vědomím, že už za chvilku z divadla odjede. Říkali jsme mu, aby s klíči od auta necinkal.“

„Jirka byl krásný muž s nádherným hlasem, ale byl to i charakter a rovný chlap,“ zavzpomínala v televizi herečka Magda Vašáryová. „Byl originál způsobem, jakým vystupoval, jak se choval. Byl elegantní a nebyl pomstychtivý,“ doplnila.

„To, že odešel, se mě velmi dotklo. Žil naplno. Je mi velmi líto, že česká a československá kultura ztratila tento charakter,“ poznamenala Vašáryová.

„Dá se popsat jedním jediným slovem: nenahraditelný. Ale pod ním se skrývá spousta dalších slov, které částečně vystihují jeho osobnost a charakter. Úplně všichni jsme utrpěli obrovskou nenahraditelnou ztrátu,“ nastínil ve vysílání Radiožurnálu herec Ondřej Vetchý.

„Byl naprosto autentický. Byl to samorost, naprosto charakterní s obrovským naprosto osobitým smyslem pro humor,“ dodal Vetchý. „Není jak a není kým ho nahradit.“

Na spolupráci s Bartoškou ráda vzpomíná i herečka Taťána Dyková.

„Všichni herci vám řeknou, že jakmile měli hrát dceru, syna nebo partnerku Jiřího Bartošky, tak na to kývli, i když scénář nebyl úplně tak, jak by si třeba ten herec představovali,“ řekla.

„Vždycky pro mě byl nesmrtelný. Ať už hrál postavy záporné nebo elegantní, tak byl vždy silná osobnost – ta postava i on jako člověk. Pro měl navíc vždycky prezident,“ připomněl herec Milan Šteindler Bartošku jako prezidenta karlovarského festivalu.

Jiří Bartoška mu navíc ukázal, jak nemít strach. „Dříve jsem hodně trpěl trémou. Když jsem měl tu čest být vedle něj, tak na mě působil uklidňujícím dojmem. Jeho vnitřní síla byla velmi silná. A já jsem si říkal, že chci být také takový. Nebyl jenom fešák, ale i hodně silný člověk. Byl velmi dobrým společníkem, měl velký smysl pro humor, měl takový suchý humor,“ vzpomínal Šteindler.

Jiří Bartoška v roce 1978 na 21. MFF v Karlových Varech | Zdroj: ČTK

‚Báječný člověk, skvělý herec‘

„Jirka o sobě hrozně málo mluvil. Byl to společenský člověk, měli ho rádi diváci a kolegové, ale on nebyl sebestředný,“ připomněl ve vysílání České televize herec Miroslav Krobot. „Je to jeden z lidí, kteří udělali strašně moc pro český film tím, že byl dlouho ředitelem karlovarského festivalu a dělal to velmi dobře,“ doplnil.

„Pamatuji si ho jako spolužáka z Janáčkovy akademie, je to pro mě trochu paradoxně nejbližší vzpomínka, protože on se za tu dobu téměř vůbec nezměnil. Byl to báječný člověk, kamarád a skvělý herec,“ uzavřel Krobot.

Režisér Václav Marhoul na České televizi také zmínil Bartoškovu velkorysost.

„Jirka byl člověk, který v dobrém slova smyslu nikdy nezapomínal na všechny ty, kteří mu pomohli. To není vlastní a typické pro mnoho lidí. A velkorysost byla jeho základní charakteristika,“ podotkl režisér.

„Když jsem mu volal do nemocnice, tak si nikdy nestěžoval. A přestože se to dalo čekat, tak mě to opravdu hluboce zasáhlo, je mi smutno,“ dodal Marhoul.

Na Bartošku vzpomínala třesoucím se hlasem také herečka Iva Janžurová: „Není nikdo, kdo by ho nahradil. Měla jsem ho hodně ráda, byl báječný.“

Jiří Bartoška s manželkou na zahájení KVIFF | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz