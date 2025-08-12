Byla to moderní Johanka z Arku. Režisérka Favierová natočila snímek Oxana o aktivistce z hnutí FEMEN
Francouzská režisérka Charlène Favierová natočila životopisný snímek Oxana o umělkyni, aktivistce a politické uprchlici z ukrajinského hnutí FEMEN. Toto sdružení proslulo polonahými akcemi odsuzujícími prostituci, policejní násilí, nerovnost mezi pohlavími i proruskou politiku v Evropě. Aktuálně ho hrají česká kina.
Oxana Šačková byla duší ukrajinského feministického sdružení FEMEN. Právě v tom tkvěl důvod k tomu, že jste o ní natočila film?
Já jsem FEMEN moc dobře neznala. O Oxaně jsem nevěděla. Producentka mě na ni upozornila. Jako hodně lidí ve Francii jsem jejich hnutí popravdě moc dobře nerozuměla. Viděla jsem nejdřív jen od pasu nahoru svlečené holky. Říkala jsem si ok, bojují za lidská práva a proti nespravedlnosti, ale nevěděla jsem víc o tom, co dělají.
Oxana je opravdu zvláštní případ. Jako aktivistka, ale taky jako výtvarná umělkyně. Právě ona stvořila tu vizuální stránku FEMEN. Fascinovala mě mystická stránka její tvorby. Byla to rozhodně moderní Johanka z Arku. Uvědomila jsem si také, že Oxana zažívala hodně nespravedlnosti. Chtěla jsem vystihnout její portrét ve všech barvách.
Takže jste jí chtěla vzdát poctu, je to tak?
Ano, rozhodně. Oxana přišla s obrazem silné ženy, hrdé na své tělo, s květinami kolem krku, byla to vizionářka. Ten je dnes rozšířený po celém světě. Vyšla z ortodoxní ikonografie a přinesla silný impulz, který dnes promlouvá k celému světu.
Co se s tou vizí Oxany Šačkové děje dnes? Změnilo se něco po plné ruské invazi na Ukrajinu? Podtrhává to její význam?
To je dobrá otázka. Odpověď na ni je ambivalentní. Oxana pochopila, co se děje, dřív než my ostatní. Právě ona upozorňovala na nebezpečí jménem Putin. Říkala, musíme bojovat, protože on přijde. Musíme klást odpor. Z hrozby se stala Putinova reálná mise, která je hrozbou pro celý svět. Význam filmu a význam Oxanina života je silnější než kdy jindy. Ale lidé se stále bojí se zvednout a jít zlu čelit. Obávám se, že to postihne i můj film. Ale promítat ho budeme tak jako tak.
Takže myslíte, že pro váš film teď není vhodná doba?
Ano. Není možná dobrý čas na to, aby můj film měl komerční úspěch, ale je dobrý čas na to, abychom otevřeli oči. Už jsme to zažila se svým filmem Slalom, který byl o sexuálním
zneužívání ve sportu. Viděl jste ho?
Ano, viděl!
Tenhle film přišel příliš brzo. Bylo to ještě před #metoo a nikdo ho nechtěl financovat. Natočila jsem ho za vlastní prostředky. A když pak měl premiéru a přehnalo se #metoo, připadal zase některým lidem příliš víceznačný ve vztahu k viníkovi. Současná témata jsou takovým prokletím mých snímků. Chci prolamovat hranice, je to můj hlavní důvod, proč dělat filmy. Natáčela jsem o zneužívání před #metoo a o Ukrajině před ruskou invazí.
Co tedy bude váš další námět?
Bude to znovu aktuální. Nemůžu vám teď říct víc, ale bude to určitě o ženě, bojovnici, která klade odpor. A bude to dystopická podívaná. Když se podíváte na svět okolo, kam směřuje, je to celkem jasné.