Bylo to kouzelné. Nikdo neodešel, popisuje Nvotová premiéru snímku Otec na festivalu v Benátkách
Mezinárodní filmový festival v Benátkách promítal poprvé slovensko-česko-polský snímek Otec. Drama o muži, který omylem zapomene v rozpáleném autě své dítě, uvedla režisérka Tereza Nvotová ve velkém sále Sala Darsena.
Psychologické drama, které se inspirovalo skutečnými událostmi, bylo v Benátkách představeno v soutěžní sekci Orizzonti (Horizonty). Rekonstruuje události následující poté, co v přehřátém autě zemře dítě.
Bylo to kouzelné, popisuje režisérka Nvotová premiéru snímku Otec na benátském filmovém festivalu
Nvotová, která scénář napsala společně s Dušanem Budzakem, vypráví příběh pomocí dlouhých, nepřerušovaných záběrů z pohledu první osoby. „Řekla bych, že to bylo až opravdu kouzelné. Ten sál je obrovský, vejde se tam 1500 lidí a byl úplně plný. Přivítali nás potleskem,“ popisuje režisérka světovou premiéru snímku přímo z benátského filmového festivalu.
„Samozřejmě nejemotivnější bylo, když film skončil. Všichni se na něj podívali, nikdo neodešel. Stejně tak i strašně moc lidí zůstalo na diskusi po něm,“ říká režisérka.
Snímek uvidí návštěvníci italské přehlídky ještě jednou v pátek. První čeští a slovenští diváci pak budou moct drama zhlédnout 18. září, kdy film oficiálně vstoupí do kin.
Dvaaosmdesátý ročník prestižního italského festivalu trvá od středy 27. srpna do úterý 9. září.