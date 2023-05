Na festivalu v Cannes se představila Králova milenka a korsická vdova. Kontroverze přesáhly filmy

Skandály provázejí program festivalu v Cannes každý rok. Bez nich jako by to snad ani nešlo. Někdy jde o volbu kontroverzních filmů do hlavní soutěže, někdy o okolnosti, jindy o předem promyšlený marketing producentů. Nejčastěji jsou ale skandály nějakým způsobem spojené se sexem. V éře kultury po #MeToo to platí tím spíš. Od zpravodaje z místa Cannes 10:24 19. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johnny Depp si zahrál francouzského krále Ludvíka XV. v zahajovacím snímku festivalu | Foto: Sarah Meyssonnier | Zdroj: Reuters

Na začátku letošního 76. ročníku se hned dva skandály týkají domácích snímků. Prvním z nich byl zahajovací snímek Jeanne du Barry – Králova milenka, který bude uveden i do českých kin. Francouzského krále Ludvíka XV. v něm hraje Johnny Depp a jeho milenku, kurtizánu původem z chudých poměrů, Maïwenn, která také snímek režírovala.

Love story spontánní ženy a krále v etiketou spoutaných poměrech Versailles sama o sobě ničím skandální není. Jde o vnější souvislosti.

Maïwenn měla v 16 letech dítě se slavným režisérem Lucem Bessonem, osočovaným ze zneužívání své pozice. Proslula výroky proti hnutí #MeToo a nedávno napadla a poplivala novináře, který o jejích výrocích a osobním životě shromažďoval materiály. Ve svém novém filmu se obsadila do role mladé milenky stárnoucího krále.

A tím je Depp, dříve přední hollywoodská star, dnes tamtéž persona non grata. Pachuť z patrně dost verbálně i fyzicky násilnického vztahu s Amber Heard po nechutných soudních tahanicích pro pomluvu nevyprchala.

Skončila peněžními tresty pro oba bývalé manžele. Depp ale nicméně z kauzy vyšel posílený a v Cannes dokonce představuje režijní projekt o umělci Amedeovi Modiglianim. Pokud Depp nerestartuje kariéru v Evropě teď, tak patrně nikdy.

Převyprávěný životopis

Film Jeanne du Barry je ve srovnání s osobními peripetiemi vlastně nuda a neobratně převyprávěný životopis z doby těsně před francouzskou revolucí.

Maïwenn jako režisérka zalepuje díry v expozici a závěru filmu hlasem vypravěče a soustředí se na podvratnou sílu (sečtělé) kurtizány a rebelii proti napudrovaným parukám a cupitání ve versailleském paláci.

To je dnes příliš bezpečné teritorium pro jakoukoli rebelii. Z interiérů a kostýmů jsou cítit finanční prostředky, které byly k dispozici, a herci odvádí solidní výkony, ale film se táhne jako žvýkačka.

Hlavní otázky tedy zůstávají mimo film. A to, jestli by měly festivaly nakládat s podobnými hvězdami jako se svou výkladní skříní. Johnny Depp a Maïwenn svým filmem zahájili canneský festival a Depp bude účinkovat ve znělce karlovarského festivalu.

Depp není za údajné domácí násilí odsouzený, zároveň se u soudu objevilo množství faktů, které nelze shrnout pod nálepku bouřliváka, protože prostě dalece překračují dobré způsoby.

A festivaly nepromítají jen filmy, jsou sledovanými společenskými událostmi a součástí vlivných kreativních průmyslů, které by se rády proměnily ve spravedlivější prostředí. Nerady se ale podvolují vnějším tlakům, které by do programu zasahovaly.

Maiwenn, režisérka snímku Jeanne du Barry - Králova milenka, a herci Johnny Depp a Pierre Richard | Foto: Sarah Meyssonnier | Zdroj: Reuters

Chaotické natáčení

Francouzský film Návrat domů provází v Cannes také skandál. Režisérka Catherine Corsini natočila film o ženě Khedidje a jejích dvou dcerách, které se po dlouhých letech vracejí na Korsiku, kde kdysi žily.

Návrat je provázený traumatickými okolnostmi – postupně se nám odhalují souvislosti smrti Khedidjina korsického manžela a otce obou dcer. Snímek plný rodinné dynamiky, sporů a utajovaných skutečností provází pověst chaotického natáčení a špatného zacházení s některými herečkami a herci.

Produkce přišla o 680 tisíc eur z veřejných zdrojů poté, co se ukázalo, že pro film vznikla masturbační scéna nezletilé herečky, která nebyla předem ohlášena dohlížející Commission des Enfants du Spectacle – což podle francouzských pravidel být musí.

Výsledný sestřih filmu scénu neobsahuje a většina herců se režisérky Corsini zastala. Pořadatelé canneského festivalu zařazení Návratu domů do programu sice původně pozdrželi, ale nakonec se pro něj rozhodli.

Vzbudilo to řadu negativních ohlasů, a to i od kolektivu 50/50, zabývajícího se genderovou rovnováhou a spravedlností ve filmovém průmyslu, který Corsini kdysi spoluzakládala. Jeho současné vedení (mimochodem devět žen a pět mužů) to vnímá tak, že #MeToo hnutí vstoupilo do nové fáze, když čelí jakémusi „kulturnímu protiútoku“.

Festivaly milují výrazné a slavné kontroverzní figury, kterým jsou schopné leccos odpustit. A tak při uvádění filmů se skandálním pozadím lavírují v kulturních válkách. A dodávají někdy prestiž i filmům, které samy o sobě zůstávají spíš nevýrazné.