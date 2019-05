Filmový festival v Cannes odstartuje hororem Mrtví neumírají. Promítat se bude i několik českých snímků

V Cannes se objeví jako každý rok známé tváře. Očekává se Penélope Cruzová, Isabelle Huppertová, Sylvester Stallone a také třiaosmdesátiletý Alain Delon, který bude oceněn za celoživotní přínos kinematografii.

Do poslední chvíle se nevědělo, zda bude v Cannes soutěžit nový snímek Američana Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu. Tarantino doslova do poslední chvíle film stříhal, ale nakonec to stihl a příběh o Hollywoodu 60. let s Leonardem DiCapriem, Bradem Pittem nebo Al Pacinem, na seznamu soutěžících snímků je.

S napětím se očekávají i další filmy. Patří k nim Atlantique Mati Diopové o uprchlících ze Senegalu, Bolest a sláva španělského režiséra Pedra Almodóvara s Antonio Banderasem a Penélope Cruzovou. Belgičtí bratři Jean-Pierre a Luc Dardenneovi představí novinku Le jeune Ahmed (Mladý Ahmed), s válečným filmem A Hidden Life (Skrytý život) přijede Američan Terrence Malick a k vidění bude i tříhodinová letní romance Mektoub My Love: Intermezzo tunisko-francouzského režiséra Abdal Latífa Kešiše. Závěr festivalu bude patřit komedii Hors normes (Výjimeční) Francouzů Oliviera Nakache a Erika Toledana.

Čest ženám

První záběry poslední ze série filmů o Rambovi přiveze do Cannes Silvester Stallone. Scény ze snímky Rambo V: Last Blood budou k vidění na večerní projekci 24. května.

Loni si Zlatou palmu z Cannes odvezl Japonec Hirokazu Kore'eda. Na letošního vítěze je potřeba počkat do 25. května. Iñárritu, ověnčený Oscary za snímky Birdman a REVENANT Zmrtvýchvstání, je vůbec první Mexičan, který povede porotu v Cannes. Jejími členy jsou čtyři ženy a stejný počet mužů ze čtyř kontinentů, včetně polského režiséra Pawela Pawlikowského, francouzského autora komiksů Enkiho Bilala, řeckého režiséra Yorgose Lanthimose, americké herečky Elle Fanningové nebo italské režisérky Alice Rohrwacherové.

Loňské filmové přehlídce dominovalo téma hnutí MeToo rozpoutané aférou filmového producenta Harveyho Weinsteina. Letos chce festival vzdát čest ženám, o čemž svědčí i hlavní plakát. Je na něm režisérka Agnès Vardaová, která zemřela letos v březnu.

Hostitelem mezinárodního filmového festivalu byly od roku 1932 Benátky, avšak brzy se z něj stal nástrojem fašistické propagandy. Francie se proto rozhodla v roce 1939 založit vlastní tradici. Kvůli válce se první festival v Cannes konal až roku 1946 a už v 50. letech se z něj stalo prestižní setkání filmových tvůrců.

Aby mohl být film zařazen do jedné z hlavních kategorií, musí vzniknout během 12 měsíců před festivalem a splňovat hlavní podmínku - odpovídat duchu festivalu, jímž je přátelství a univerzální spolupráce. Do soutěžní kategorie se dostanou snímky, které tuto podmínku splňují, v nesoutěžní jsou ty, které jí sice neodpovídají, ale organizátoři na ně chtějí upozornit, v kategorii Un certain regard (Určitý pohled) se pak objevují experimentální filmy. Kromě Zlaté palmy se uděluje Cena poroty, Velká cena, Cena pro nelepší herečku a herce a nelepšího režiséra či režisérku.

Novoty i klasiky

K České republice se bude vztahovat několik snímků v nesoutěžních sekcích. Bude to finsko-lotyšský film Psi nenosí kalhoty s Ester Geisleovou, která kvůli natáčení prošla kurzem potápění bez dýchacího přístroje. Hudbu k filmu složil český skladatel Michal Nejtek, na produkci se podílel Vratislav Šlajer. Produkční a distribuční firma Artcam Films vedená francouzsko-českým režisérem Artemiem Benkim na festival přivezla dokument Sólo o klavíristovi Martínovi. V sekci Cinéfondation pak bude k vidění studentská sociální etuda Sto dvacet osm tisíc studenta pražské FAMU Ondřeje Erbana. Sekce Classics určená restaurovaným filmům a filmové historii uvede portrét Forman vs. Forman režisérů Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny a také snímek Miloše Formana Lásky jedné plavovlásky.

Čestnou Zlatou palmu letos dostane Alain Delon, jehož vztah k festivalu nebyl v minulosti vždy kladný. Roku 1997 například nebyl pozván na oslavy 50. výročí. Bojkotoval festival deset let, roku 2006 dokonce prohlásil, že na „ty schody už nevkročí“. Když ho ale o rok později pozvali k 60. výročí, názor změnil s poznámkou, že „pouze pitomci nemění názor“.

Mezi hosty letos bude i Elton John, který přijede na projekci filmu Rocketman, který Dexter Fletcher natočil o jeho kariéře. Ředitel festivalu Thierry Frémaux řekl, že na pódiu bude piano pro případ, že by chtěl Elton John zahrát.

Stejně jako loni na festivalu nebudou zastoupeny filmy streamingové služby Netflix. Organizátoři loni rozšířili pravidla festivalu o podmínku, že počínaje rokem 2018 budou do soutěže zařazovány jedině snímky, které budou uvedeny k divákům v kinosálech. Kritici ale soudí, že se to bude muset v budoucnu změnit, nechce-li se festival v Cannes izolovat a zastarat.