Pocta Formanovi i zákaz selfie. Ve francouzském Cannes začal filmový festival

V jihofrancouzském letovisku Cannes v úterý večer začal 71. ročník slavného filmového festivalu. Přehlídku oficiálně zahájili americký režisér Martin Scorsese a předsedkyně poroty, australská herečka Cate Blanchettová. V oblíbeném kině na pláži nedaleko festivalového paláce v úterý pořadatelé jako poctu zesnulému režisérovi Miloši Formanovi připravili promítání jeho snímku Hoří, má panenko. Cannes (Francie) 23:00 8. května 2018

„Sedmdesátý první ročník festivalu v Cannes by nemohl začít bez pocty Miloši Formanovi, který zemřel letos 13. dubna. Český filmař zůstane navždy součástí historie Cannes," uvedli v úterý pořadatelé na festivalovém webu.

Připomněli, že Forman v roce 1971 získal na přehlídce zvláštní cenu poroty za snímek Taking Off a jeho filmy byly několikrát zastoupeny v různých soutěžních sekcích.

V Cannes se představí 21 soutěžních filmů, z nichž ten nejúspěšnější získá 19. května hlavní cenu - Zlatou palmu. Zahajovacím snímkem přehlídky byl v úterý psychologický thriller Todos lo saben (Všichni to vědí). Nový film íránského režiséra Asghara Farhádího se natáčel ve Španělsku.

MeToo

Přehlídka je letos pod drobnohledem médií také v souvislosti s úsilím o rovnoprávnost pohlaví a s kampaní proti sexuálnímu obtěžování MeToo. Festival býval oblíbeným místem zdiskreditovaného hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina, kterého desítky žen obvinily ze sexuálních útoků. Jedno ze znásilnění, z nichž je Weinstein obviňován, se stalo právě v Cannes.

Předsedkyně poroty Cate Blachettová v úterý ale novinářům na tiskové konferenci před zahájením přehlídky řekla, že kampaň MeToo nebude mít na rozhodování o vítězi žádný vliv.

Na dotaz ohledně skutečnosti, že z 21 snímků usilujících o Zlatou palmu jen tři režírovaly ženy, herečka odpověděla: „Nejsou tam díky svému pohlaví, ale díky kvalitě své práce."

Dodala, že v budoucnu by v hlavní soutěži ráda viděla více žen a že doufá, že tomu tak bude. V historii Cannes zatím získala hlavní cenu jen jedna žena - Jane Campionová v roce 1993 za svůj nejúspěšnější film Piano.

Problémy

Kromě filmů samých letos přitahují pozornost také turbulence, které festival a filmový svět provázejí. Z Cannes byla vykázána internetová televize Netflix a bylo zakázáno pořizování autoportrétů selfies.

Čeká se na rozhodnutí soudu o tom, zda bude moci být na závěr přehlídky uveden dlouho očekávaný snímek Muž, který zabil Dona Quijota od bývalého člena komediální skupiny Monty Python Terryho Gilliama; jeho promítání komplikuje spor o vlastnická práva.

Server Nice-Matin v úterý informoval, že sedmasedmdesátiletý filmař utrpěl o víkendu v Londýně cévní mozkovou příhodu, a jeho účast v Cannes je tak nejistá.

Mezi těmi, kdo se letos utkají o festivalovou cenu, je několik veteránů filmového světa včetně francouzsko-švýcarského režiséra Jeana-Luca Godarda či Američana Spikea Leeho, který s filmem Black Klansman slaví návrat do Cannes 27 let poté, co tam uvedl Horečku džungle.

Filmový festival v Cannes uvede také několik filmů, na kterých se podíleli čeští tvůrci. Promítán bude například digitálně zrestaurovaný snímek Jana Němce Démanty noci.