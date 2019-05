Srozumitelná, vtipná, ale neobjevná rekapitulace, hodnotí kritici Formanův portrét uváděný v Cannes

Potlesk vestoje si při své sobotní světové premiéře v Cannes vysloužil snímek Forman vs. Forman. Životní portrét režiséra a českého rodáka Miloše Formana, který filmový festival uvádí v prestižní sekci Cannes Classics, natočili dokumentaristé Helena Třeštíková a Jakub Hejna. Projekci následoval Formanův zrestaurovaný snímek Lásky jedné plavovlásky. Cannes 20:36 19. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Snímek Forman vs. Forman je ucelený životní portrét filmaře, který dvojice tvůrců poskládala ze starých dokumentů a rozhovorů, soukromých vzpomínek i filmových ukázek. Jeho příprava začala zhruba půl roku před smrtí režiséra. V koprodukci se na něm kromě České televize a francouzské ARTE podílely společnosti Negativ a Alegria.

„Pro diváky, kteří Formana neznají, bude takový medailon úvodem do jeho díla. Pro Čechy, kteří o Formanovi něco vědí, bude opakováním notoricky známých momentů jeho života a kariéry a budou spíš přemýšlet o tom, proč se v jinak důsledné biografii neobjeví ani zmínka o filmech Muž na Měsíci, Goyovy přízraky a Dobře placená procházka,“ hodnotí snímek filmový kritik Českého rozhlasu Vltava Pavel Sladký.

„Já ve filmu především postrádám nějakou osobitou interpretaci Formanova díla, jde prostě jen o rekapitulaci, a především to dramatické ‚versus‘ z titulu Forman vs. Forman. Žádný takový kontrast ve smyslu soukromé versus veřejné/filmové, ani žádný zásadní rozpor ve Formanově osobnosti. To je z hlediska filmu škoda,“ dodává Sladký.

Miloš Forman v dokumentárním snímku Forman vs. Forman | Zdroj: Česká televize

Doprovodný komentář ke snímku propůjčil režisérův syn Petr. Dokument ale jinak nechává promlouvat samotného Formana, což si ve své recenzi pro magazín Respekt pochvaluje Jindřiška Bláhová.

„Nejlepší na dokumentu je to, kdo jej vypráví – sám Forman jako průvodce po svém životě (jen některé pasáže načetl syn Petr). A jak dokládá (většina) Formanových filmů, které jsou v dokumentu prostříhány, vypravěč byl vždycky výjimečný,“ píše kritička.

Podobně jako Sladký ale filmu vyčítá, že se na osobnost českého rodáka nedívá kritičtěji nebo šířeji. „Je třeba si uvědomit, že Forman vyprávěl i svůj vlastní příběh. Že byl strážcem vlastní pověsti, ale vždy to u něj působilo zcela přirozeně. Nikdy ne naučeně nebo kontrolovaně. Snímek neobjevuje Formana neznámého a neříká nic úplně nového, ale i ten známý, oficiální Formanův příběh je možné v takovém provedení slyšet kdykoliv znovu,“ namítá Bláhová.

Veronika Bednářová z časopisu Reflex snímek shrnuje slovy: „Forman vs. Forman zkrátka vypráví Formanův příběh chronologicky, srozumitelně, a navíc místy velmi vtipně a dojemně.“

‚Životní zážitek‘

Dokumentaristka Helena Třeštíková v rozhovoru pro Deník řekla, že uvedení svého filmu v prestižní sekci v Cannes považuje za životní zážitek. „Během projekce se lidé smáli, reagovali tam, kde jsem si přála, aby reagovali. Nejkrásnější byl závěrečný potlesk,“ prohlásila režisérka.

Už dříve přitom ve vysílání Radiožurnálu zmínila, že je Miloš Forman „její krevní skupinou už od 12 let“, kdy viděla jeho první film. I díky němu se nakonec rozhodla stát filmařkou.

Sekce Cannes Classics byla založena v roce 2004 a patří do hlavního programu festivalu. Promítají se v ní restaurované klenoty světové kinematografie a filmy dokumentující filmovou historii a její velké osobnosti.

Sám Forman v Cannes soutěžil dvakrát. V roce 1968 přivezl snímek Hoří, má panenko, jenže v solidaritě s protestujícími studenty byl festival předčasně ukončen. V roce 1971 pak Forman získal Grand Prix se svým anglicky mluveným debutem Taking Off.

Mimo soutěž se pak promítal i kolektivní dokument Viděno osmi a muzikál Vlasy. V roce 2016 festival uvedl zrestaurovanou verzi Valmonta a loni se v kině na pláži promítalo Hoří, má panenko.

Letošní ročník filmového festivalu v Cannes trvá do 25. května.