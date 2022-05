Ocenění za nejlepší krátkometrážní film získal snímek Jang od Josefa Švejdy. Porotce, akademický sochař, malíř a restaurátor Alexandr Kozlov rozhodnutí poroty odůvodnil: „Za skvělou ukázku tíhnutí ke svobodě a zachycení rozdílnosti životních hodnot mezi dvěma generacemi.“

Cenu Pavla Kouteckého pro začínající dokumentaristy letos získal snímek Jednotka intenzivního života

„Skrze zpočátku zdánlivě triviální příběh sociálně nepřizpůsobivého jedince dokázal autor krůček po krůčku otevřít cestičku do protagonistovy duše – nikoliv zoufalce na okraji společnosti, ale člověka pevného ve svém přesvědčení,“ popsal film porotce.

Autora snímku o mladém muži, který nelegálně jezdí na vlacích, studenta 3. ročníku dokumentární tvorby na FAMU Josefa Švejdu, ocenění překvapil. Ještě proto nevěděl, co s 40tisícovou výhrou udělá.

„Je to tak čerstvé, že ještě netuším, ale asi to půjde do nějakého vybavení. Teď stříhám bakalářský film, který se týká omezování svobod během dvou covidových zim v Česku. Je to anketní film,“ přiblížil Švejda.

Umírání a paliativní péče

Cenu Pavla Kouteckého za celovečerní film získala Adéla Komrzý za snímek Jednotka intenzivního života. Porota ocenila její přístup i zpracování tak těžkého tématu, jakým je umírání. „Vznikl dokument, který je důležitý, který tlumí a odvádí pryč strach ze smrti,“ řekla malířka Alexandra Bryksa.

„Je to pro mě překvapení. Samozřejmě jsem moc ráda, že ten film rezonuje napříč celou Českou republikou, napříč zdravotnickou komunitou a pomáhá téma paliativní péče dostávat do společnosti a vytvářet jakousi osvětu a přibližovat to, co nám tady zkrátka v nemocničním prostředí chybí – a to je dobrá komunikace,“ shrnula režisérka Komrzý.

Jak dodala, právě dokončila další film – tentokrát o přijímacích zkouškách na Akademii výtvarných umění. „Zajímal mě pohled té instituce, podle čeho se v současné době hledá talent, k čemu je v 21. století potřeba umění. Ten film v létě uvedeme,“ přiblížila Adéla Komrzý.

Aktuálně režisérka Adéla Komrzý pracuje na projektu na sociální téma, na který využije i stotisícovou odměnu.