Cenu v Karlových Varech dostali Hanzlík i Pattison. Hanzlíka publikum již podruhé dojalo

Oblíbený český herec Jaromír Hanzlík převzal dnes v karlovarském hotelu Thermal cenu za umělecký přínos české kinematografii. Na závěr mezinárodního filmového festivalu mu ji předal jeho prezident Jiří Bartoška. Dojatý Hanzlík poděkoval nejen Bartoškovi, ale především divákům. Publikum festivalového ceremoniálu jeho padesátiletou kariéru před kamerou ocenilo dlouhým potleskem vstoje. Karlovy Vary 21:38 7. července 2018

Hanzlík, který letos slaví sedmdesáté narozeniny, patří desítky let k hereckým stálicím českého divadla, filmu i televize. Svou bohatou kariéru započal již v mladém věku, už v 18 letech získal v roce 1966 angažmá na přední domácí scéně, Divadle na Vinohradech, kde až do svého odchodu na počátku 90. let vytvořil řadu rolí v inscenacích klíčových her české i světové dramatiky.

V polovině 60. let mu také začaly přicházet i nabídky na první filmové role a díky spolupráci s řadou režisérských osobností šlo o úlohy výrazné. Spolupracoval s režiséry Otakarem Vávrou, Karlem Kachyňou, Ivo Novákem, Jaromilem Jirešem nebo Hynkem Bočanem. Nezapomenutelné jsou jeho role ve filmech Jiřího Menzela, kde ztvárnil svérázné hrabalovské postavy. Oblibu publika si získal i účinkováním v řadě televizních seriálů.

Karlovarský festival k jeho poctě do programu zařadil film Bloudění z roku 1965 Antonína Máši a Jana Čuříka. Jedna z prvních Hanzlíkových hereckých příležitostí byla v tomto psychologickém dramatu, jehož název symbolicky vystihuje rozpoložení téměř všech postav tohoto obrazu generačního střetu hodnot.

Počátkem 90. let se Jaromír Hanzlík rozhodl hereckou práci zásadně omezit a od té doby přijímá role jen výjimečně a na základě pečlivého výběru. Jeho zatím posledním filmem je kriminální drama Jana Pachla Gangster Ka (2015). Brzy začne režisér Jiří Adamec podle Hanzlíkova scénáře natáčet film Léto s gentlemanem.

Robert Pattinson

Cenu prezidenta karlovarského festivalu dostal britský herec Robert Pattinson. Na závěrečném ceremoniálu festivalu mu jí předal Jiří Bartoška. Pattinson je známý především z upírské filmové ságy Stmívání, cenu ale dostal za „výraznou spolupráci na zásadních snímcích současných režisérských veličin autorského filmu".

Pattinson zaujal i režisérské legendy jako Davida Cronenberga (film Cosmopolis) nebo Wernera Herzoga (Královna pouště).

Dvaatřicetiletý Pattinson se narodil v Londýně, kde také jako teenager začal s herectvím v Barnes Theater Company. Kromě postavy upíra Edwarda Cullena ze ságy Twilight má za sebou například snímky Nezapomeň na mě nebo Voda pro slony. Na festivalu v sobotu představil futuristický western Rover z roku 2014, kde si Pattinson zahrál po boku Guye Pearce.

Podle kritiků Pattinson zatím největší dojem udělal loni s krimi Dobrý časy, v níž ztvárnil hlavní roli a která byla uvedena v Cannes. Vypráví o bratrech, kteří se neúspěšně pokusili vyloupit banku, pomalejší z nich skončil v cele a Pattinsonův hrdina pro něj musí sehnat peníze na kauci - během jediné noci a za každou cenu. Někteří recenzenti o filmu s nadsázkou psali jako o gangsterském Rain Manovi.

Další známou rolí Roberta Pattinsona je postava studenta Cedrika Diggoryho ve snímku Harry Potter a Ohnivý pohár.