Favority Cen filmové kritiky jsou Arvéd, Banger a Il Boemo. Všechny mají čtyři nominace

Arvéd, Banger nebo Il Boemo: jeden z těchto tří titulů se v sobotu večer stane filmem roku na Cenách české filmové kritiky. Snímky mají shodně čtyři nominace. Celkem o ceny kritiky soutěží 17 filmů. Jsou mezi nimi snímky promítané loni v kinech, televizní projekty a krátké snímky. Vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 4. února v pražském Divadle Archa. Praha 15:22 4. února 2023

Celkem sedmnáct děl se dočkalo nominace na Cenu české filmové kritiky za rok 2022. Jsou mezi nimi filmy promítané vloni v kinech, doplněné o televizní projekty a krátké snímky. Favority jsou filmy Arvéd, Banger a Il Boemo, které mají shodně po čtyřech nominacích.

„Tyto tři filmy mají společnou ambici tvůrců, vizi a důslednost, se kterou si za touto vizí jdou. Ať už je to žánr historického životopisného filmu jako Arvéd nebo Il Bohemo, nebo je to práce s publikem jako u Bangera, který velmi propracovaně cílí na mladé publikum,“ popsala Českému rozhlasu Plus filmová historička a kritička týdeníku Respekt Jindřiška Bláhová.

Drama Arvéd od režiséra Vojtěcha Maška vypráví o Jiřím Arvédu Smíchovském, okultistovi a udavači. Hlasující kritici a kritičky výsledek ocenili nominacemi za scénář, režii, film a herecký výkon Michala Kerna v titulní úloze.

Vyzdvihli také dynamický příběh mladého drogového dealera Banger od Adama Sedláka. Ten má nominaci za nejlepší film, režii a pro herce Marsella Bendiga v roli dealerova nejlepšího kamaráda. Bendig se navíc uchází o titul objev roku.

Výpravný biografický a hudební snímek Il Boemo o skladateli Josefu Myslivečkovi se může stát nejlepším filmem nebo být oceněný za režii Petra Václava, herecký výkon Vojtěcha Dyka či za hudební složku, na níž se podílel dirigent Václav Luks.

Postcovidové premiéry

Podle Bláhové se trojice filmů, které se probojovaly do finále, nebojí pracovat se žánrem. „Přiznaně pracovat se žánrovostí v české kinematografii nebývalo zvykem a tady to najednou je a je tam i míra svěžesti a energie, kterou tyto filmy v sobě mají,“ hodnotí kritička.

V kategorii Nejlepší dokument soutěží o první místo snímky Zkouška umění, Good Old Czechs a KaprKód.

„Tyto tři dokumenty potvrzují dlouhodobě silnou pozici, kterou dokument v české kinematografii má: Zkouška umění je svěží, observační dokument. Good old Czechs a KaprKód jsou dokumenty evropského, světového formátu. Good old Czechs geniálně zpřítomňuje minulost z archivních materiálů,“ popisuje Bláhová.

V loňském roce přišlo do distribuce celkem 75 celovečerních českých filmů. Vysoký počet nově uvedených snímků je podle Bláhové způsobený předchozí covidovou pauzou.

„Je to realita dvou covidových let, kdy byla kina uzavřená, premiéry pozdržené. Producenti vyčkávali, aby filmy uvedli smysluplně. Některé snímky na to doplatily tím, že na ně diváci nepřišli, byť jsou to výrazné filmy, třeba drama Oběť režiséra Michala Blaška,“ vysvětluje Bláhová.

Ceny budou předány 4. února 2023 v Divadle Archa v Praze. Celý seznam všech nominací si prohlédněte na oficiálním webu Cen české filmové kritiky.