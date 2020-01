Desátý ročník Cen filmové kritiky. Nejvíce nominacích získali Vlastníci a Staříci

Filmoví kritici a publicisté rozhodli v prvním kole o nominacích na Ceny filmové kritiky za rok 2019. Po pěti nominacích si odnesly road movie o pomstě a spravedlnosti Staříci a hořká komedie z prostředí schůze bytového družstva Vlastníci. Nejdiskutovanější český film letošního roku Nabarvené ptáče získal čtyři nominace, včetně nejlepší režie. Praha 0:28 3. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Film Vlastníci získal nejvíce nominací spolu s road movie Staříci | Zdroj: Cinemart

Tři filmy s nejvíce nominacemi se zároveň dostaly do nominací na nejlepší film a nejlepší režii. V kategorii Mimo kino, jež oceňuje výrazné počiny kinematografie, které se nedostaly do distribuce kin, byl nominován například krátký snímek Dcera, který letos již vyhrál prestižní cenu studentského Oscara. Ve stejné kategorii získal nominaci i oblíbený televizní seriál Most! a televizní drama Bez vědomí.

Snímek Nabarvené ptáče Václava Marhoula, který v letošním roce obrážel největší světové festivaly, získal mimo zmíněných i dvě nominace v kategorii Audiovizuální počin, a to za kameru a výpravu.

V mužské herecké kategorii si dvě nominace rozdělili představitelé hlavních postav filmu Staříci Ladislav Mrkvička a Jiří Schmitzer.

Zbylé nominace získalo drama z české koprodukce Tiché doteky a komedie Karel, já a ty a snímek Na střeše.

V kategorii Nejlepší dokument uspěly snímky Dálava, Sólo a téměř šestihodinový filmový román Karla Vachka Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie.

Ceny filmové kritiky jsou udělovány od roku 2010. Cílem je upozornit na nejlepší filmové počiny roku, nové objevy a naděje české kinematografie. O cenách rozhodují desítky profesionálních filmových novinářů ve dvou kolech. Předávání cen proběhne 1. února v pražském Divadle Archa a vysílat ho bude Česká televize na kanále ČT Art.