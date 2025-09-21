Ceny Františka Filipovského za dabing získali Čárová a Šorm. Přihlášených bylo celkem 45 filmů

Letošní ceny Františka Filipovského za dabing získali Dagmar Čárová a Pavel Šorm. Převzali si je během sobotního galavečera v přeloučské Občanské záložně. Porota letos vybírala z více než sta návrhů. Přihlášených bylo celkem 45 filmů.

Dagmar Čárová

| Zdroj: Profimedia

Dagmar Čárová získala cenu za roly Nancy Stokesové ve filmu Hodně štěstí, pane Veliký a Pavel Šorm za roli Roberta Poutifarda ve filmu Pan učitel vrací úder. Za celoživotní dabingové mistrovství porota ocenila herce Jiřího Lábuse, Jaromíra Medunu, Danielu Bartákovou a Bohuslava Kalvu.

„Smyslem udělování cen za nejlepší herecké a další tvůrčí výkony v dabingu je zvýšit prestiž této umělecké disciplíny a popularizovat umělce, kteří v tomto oboru vynikají,“ řekla mluvčí přeloučské radnice Marcela Gryčová.

Ceny se udílejí v osmi kategoriích. Porota hodnotí nejlepší ženský, mužský a dětský herecký výkon v dabingu, mimořádné dabingové zpracování audiovizuálního díla, překlad a úpravu, zvuk, dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby a dabingové zpracování televizního seriálu.

Ceny za nejlepší české znění se v Přelouči - rodišti Františka Filipovského - předávaly už po jednatřicáté.

Český dabing se tvoří profesionálně od roku 1949, své nejlepší časy zažil v 50. a 60. letech minulého století. Přední místo v dabingu náleží herci Františku Filipovskému, který bravurně namluvil svého francouzského kolegu Louise de Funese.

