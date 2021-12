Proticovidová opatření omezila chod kin. Návštěvnost se ale pozvolna vrací do doby před pandemií

Návštěvnost tuzemských kin se pozvolna přibližuje předcovidovým číslům. Vyplývá to z údajů Asociace filmových kin. Stále častěji se taky lidé učí využívat jiné legální služby, například online půjčovny. Zájem o ně stoupal zejména v době zavřených kin během covidového lockdownu. Praha 6:50 28. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé se pozvolna vracejí do kin. (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Největší zájem o služby evidovaly společnosti na začátku roku 2020, tedy v době prvního lockdownu. Tehdy návštěvnost dafilms.cz stoupala téměř pětinásobně.

Také půjčovnu Aerovod začalo využívat více lidí a část nováčků si půjčovna udržela.

„Největší zájem je o české filmy, které provází rozsáhlá kampaň při premiérách v kinech. V letošním roce u nás nejvíce lidí koukalo na Šarlatána nebo Krajinu ve stínu. Poté dokumentární film V síti, hraný film Havel nebo Modelář. Moc nás také těší, že mezi nejsledovanějšími filmy se zařadil vítězný snímek letošního Berlinale Smolný pich aneb Pitomý porno,“ říká pro Radiožurnál mluvčí Aerovodu Hana Kijonka.

Filmy ze služby Aerovod jsou dostupné za měsíční nebo roční předplatné, případně za jednorázový poplatek.

V katalogu jsou autorské i festivalové snímky. „Mezi nejsledovanější filmy letošního roku patří i komedie Palm Springs nebo drama Corpus Christie a je vidět, že zájem je také o náročnější filmy a naši diváci jsou zvyklý je u nás hledat,“ pokračuje Kijonka.

Meziročně letos stoupala taky návštěvnost klasických kin. Zvyšovalo ji mimo jiné i to, že tuzemští producenti neodkládali premiéry, letos do kin přišlo přes šest milionů lidí.

„Třeba v srpnu je návštěvnost přes jeden a půl milionu diváků v kinech. Dělají to tedy i letní kina, ale dělá to i ten zájem, to rozvolnění a dostatek premiér,“ vysvětluje Martin Pošta z Asociace provozovatelů kin.

Na hit závěru roku - superhrdinského Spider-Mana režiséra Jona Wattse - přišlo podle Pošty o premiérovém víkendu 190 tisíc diváků, kteří v pokladnách kin nechali skoro 30 milionů korun.

Lidi chodili taky ve velkém na romantickou komedii Přání Ježíškovi a na snímek Ridleyho Scotta o italském módním impériu Klan Gucci.

Kina byla v uplynulém roce uzavřena zhruba do konce května. Od té doby v nich ale stále platila omezení počtu lidí a neprodávalo se ani občerstvení. V současné chvíli do nich můžou ti, kteří se prokáží cerifikátem o dokončeném očkování nebo prodělaném covidu.