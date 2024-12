Česká kina uvedou remasterovaný hudební film kapely Daft Punk. Anime snímek uvedli tvůrci loni

One more time nebo Harder Better Faster Stronger, to jsou jedny z nejznámějších hitů Daft Punk, které ve filmu Interstella 5555 zazní.

Pestrobarevný sci-fi snímek vypráví o únosu mimozemské hudební skupiny, kterou chce zlý vydavatel přeprogramovat. Konceptuální film francouzského dua Daft Punk, pro které jsou jinak typické lesklé robotické helmy, zremasterovali tvůrci pro kina minulý rok.